38 человек стали жертвами циклона в Африке

Тысячи людей, которые жили на побережье, остались без крыши над головой

До 38 человек возросло число погибших в результате циклона "Кеннет" в африканской стране Мозамбик. Тысячи людей, которые жили на побережье, остались без крыши над головой.

Спасателям не удается добраться до всех пострадавших районов. Дороги – размыты, начались оползни. Не утихают ливни и сильный ветер. Отменены полеты воздушного транспорта. По прогнозам синоптиков, циклон будет бушевать до конца недели.

Тем временем, еще две тысячи жителей пришлось эвакуировать из окрестностей канадского города Монреаля. Таким образом, уже 7000 человек покинули свои дома. Все из-за масштабного наводнения. Его причиной называют разрушение дамбы. Конструкция не выдержала такого напора воды из-за таяния снегов.

Как следствие, в плену высокой воды оказались несколько городов. Людей и животных вывозят на лодках и вертолетами. Пострадавшие берут с собой только самое необходимое - документы и некоторые личные вещи.

Как сообщалось, из-за града в Германии столкнулось полсотни авто. Спасатели говорят несколько машин повреждено настолько, что они не подлежат ремонту. Информации о погибших нету. Четыре человека серьезно травмированы. Примерно у двадцати легкие травмы. Причиной ДТП называют погодные условия. Водители рассказывают внезапно пошел град, и дорога превратилась в каток.

Тем временем, ранее сильный град с дождем прошел в Житомирской области – недалеко от Коростеня водители были вынуждены остановиться на обочине трассы, чтобы не попасть в ДТП и сняли впечатляющее видео.

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