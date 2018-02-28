5-летняя девочка умерла после того, как врач отказалась принять ее из-за опоздания на 10 минут

Малышка не могла понять причину отказа и спросила маму: "Почему врач не хочет видеть меня?"

Пятилетняя девочка умерла от приступа астмы после того, как ее отказались принять в больнице из-за десятиминутного опоздания. Мама Элли-Мэй Кларк взяла номерок к детскому хирургу в Ньюпорте, Южный Уэльс (Австралия). У доктора Джоан Роу, к которой записали малышку, железное правило — если пациент опаздывает на десять минут, она даже не смотрит его карту.

Если бы врач взглянула на историю болезни девочки, она бы знала, что Элли-Мэй неоднократно попадала в реанимацию с приступами астмы. Но женщина решила не изменять своему правилу десяти минут и отправила малышку домой. Как сообщает Sun, ночью девочка задохнулась.

Элли-Мэй вместе с мамой Шанрис Кларк задержались в регистратуре, ожидая возвращения сотрудницы. Они подошли к кабинету Джоан где-то между 17.10 и 17.18. Врач отказалась принять их, сославшись на свое правило десяти минут. Всех опоздавших на десять минут и более, она не осматривала. Женщина не стала делать исключения для девочки, которой нездоровилось.

Элли-Мэй не могла понять причину отказа и спросила маму: "Почему врач не хочет видеть меня?" Как объяснить пятилетней девочке, почему. Шанрис молча развернулась и пошла с дочерью домой. Женщина следила за состояние малышки и давала ей ингалятор каждые полчаса.





Мама Элли. Фото: Sun

В восемь вечера малышку уложили спать, а в пол-одиннадцатого ей стало плохо. Мама девочки услышала сильный кашель. Девочка посинела и с трудом дышала.

"Она упала с постели на пол. Я включила свет и увидела, что ее руки были синими, и я сразу же позвонила в скорую", – вспоминает мама.



Брэнди, бабушка Элли. Фото: Sun

Приехавшие на вызов медики не смогли спасти малышку. Она умерла вскоре после приезда в больницу.

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Стало известно, что доктору Роу отправляли письмо, в котором говорилось о критическом состоянии Элли-Мэй и риске опасного для жизни приступа астмы. Врач не уточнила причину обращения девочки и даже не взглянула в ее медкарту. Она заверила Генеральный медицинский совет, что приняла бы другое решение, если бы знала о состоянии Элли-Мэй, но не смогла объяснить, почему не стала разбираться, что с ребенком.



Врач Джоан Роу. Фото: Sun

Согласно заключению коронера, смерть наступила по естественным причинам, но, возможно, девочку спасли бы, если бы время не было упущено:

"Из доказательств, которые передо мной, нельзя с уверенностью сказать, изменил бы что-то тот прием или нет, но Элли должна была показаться врачу. Элли-Мэй Кларк умерла своей смертью, но была упущена возможность обеспечить лечение, которое могло бы спасти ей жизнь", – рассказывает мать девочки.

Семья погибшей выступила с обвинениями в адрес врача, отказавшего в приеме. Шанрис возмущена, что смерть дочери сошла доктору с рук, и надеется на пересмотр дела.

"Я разочарована тем, что коронер исключил халатность — мы все чувствовали, что было достаточно доказательств, говорящих о вине врача. Мне придется жить с тем, что мою маленькую девочку отправили домой умирать из-за того, что мы опоздали на несколько минут", – возмущается родительница.

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