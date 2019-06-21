52 раненых и баррикады в центре города: что известно о протестах в Грузии

Полиция разгоняла митингующих в Тбилиси с помощью водометов и резиновых пуль

Фото: AFP.

В четверг, 20 июня, стало известно, что в Тбилиси демонстранты захватили парламент. Участники многотысячного митинга протеста в срочном порядке требовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, министра внутренних дел Георгия Гахария и главы Службы государственной безопасности Вахтанга Гомелаури.

По ситуации на 21:30 участники протеста ворвались в здание грузинского парламента, а сотрудники правоохранительных органов пытались остановить их вторжение. Как писала местная пресса, дубинки или другие спецсредства полиция не применяла, пытаясь мирно вытеснить участников акции с территории парламента.

Изначально оппозиционеры давали властям один час на отставку высокопоставленных чиновников. Когда отведенный срок закончился, они ворвались в парламент. Читайте хронику политического кризиса в Грузии в специальном материале сайта "Сегодня".

Поводом для народного недовольства послужил инцидент, приключившийся 19 июня на Межпарламентской ассамблее православия, когда член российской Компартии Сергей Гаврилов, прибывший в Тбилиси во главе делегации из РФ, открывал сессию, сидя в кресле спикера.

Из-за этого оппозиция сорвала заседание МАП, заблокировала трибуну и потребовала выгнать российских делегатов из зала. В результате россияне покинули не только парламент, но и саму грузинскую столицу, вылетев в Москву. Пока они в сопровождении охраны пытались добраться до микроавтобуса, их облили водой и забросали бутылками.

На этом фоне представитель партии "Грузинская мечта" Каха Окриашвили и другие депутаты уже потребовали провести досрочные парламентские выборы. Также звучат требования к России – извиниться за выходку Гаврилова. Грузинские президент, премьер-министр и лидеры правящей команды уже осудили проведение форума в Тбилиси и участие в нем Грузии.

К одиннадцати ночи в осажденный митингующими парламент приехал премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе . По сообщениям грузинских СМИ, в здании парламента также находился глава МВД Грузии Георгий Гахария, который ранее призвал участников митинга подчиниться закону. Глава специальной службы госохраны Анзор Чубинидзе призвал журналистов и операторов из соображений безопасности немедленно покинуть здание парламента. Спецназовцы не применяли силу, несмотря на то, что митингующие пытались отнять у них щиты и бросали в их сторону различные предметы.

Но уже к полуночи появились первые пострадавшие в столкновениях – грузинская полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. Также полиция Грузии начала производить выстрелы в воздух. По предварительным данным, в результате с обеих сторон пострадали несколько десятков человек. Некоторым пострадавшим врачи на месте оказали первую помощь. Позже стало известно количество раненых: по меньшей мере, 52 человека пострадали – в том числе 38 представителей органов правопорядка .

"При разгоне пострадали 52 человека, 38 из которых правоохранители, а остальные — участники акции", — сообщили в пресс-службе Минздрава Грузии.

Несмотря на попытки полиции разогнать демонстрантов, митингующие, в свою очередь, отступать совсем не собирались и даже попытались перейти в наступление. Они использовали все возможные предметы и сооружения, которые попадались им под руку, в том числе баннеры и железные конструкции, а также закидывали полицейских бутылками. В ответ грузинский спецназ разгонял демонстрантов водой.

По сообщению грузинской телекомпании "Пирвели", ночью бойцы спецназа окружили практически со всех сторон несколько десятков митингующих и стали поливать их водой из водомета, а также снова использовали слезоточивый газ. Сотрудники полиции начали арестовывать демонстрантов. Проспект Руставели полностью занял отряд специального назначения, на месте не осталось практически ни одного участника акции. К двум часам ночи полиция оттеснила митингующих с прилегающих к парламенту территорий. По обновленным данным, пострадали несколько десятков человек с обеих сторон. Три человека находились в клинике, по состоянию на 3:00 пятницы, 21 июня, их оперировали. Среди пострадавших – журналист одной из грузинских телекомпаний, который лишился глаза, в который попала резиновая пуля полицейского.

Но людей это не остановило: протестующие начали сооружать баррикады из стоящих в ближайшем парке столов, стульев и мусорных баков. Часть из них была вооружена дубинками. Собравшиеся скандировали антироссийские лозунги с требованием прекратить оккупацию Абхазии и Цхинвальского района. Не остановившись на этом, митингующие устроили погром в офисе правящей партии.По данным Первого канала Грузии, участники акции сожгли обнаруженные ими в офисе партийные флаги "Грузинской мечты".

Утром протестующие начали строить баррикады недалеко от здания тбилисской филармонии. Люди перегородили улицу автобусом и мусорными баками .

















На фоне начавшегося в Грузии политического кризиса глава страны Саломе Зурабишвили решила прервать свой едва начавшийся визит в Беларусь и вернуться на родину.

"Сейчас в Грузии напряженная ситуация, поэтому я посчитала, что обязательно должна быть там. Глава государства должна быть на месте, поэтому должна уехать и быть рядом со своим народом", — заявила она на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

В Минск Зурабишвили прилетела накануне. Кроме Лукашенко, она планировала встретиться с премьер-министром и лидерами белорусского парламента, а также должна была присутствовать на церемонии открытия II Европейских игр.

"Я готовилась к этому визиту, желаю провести вам хорошо Европейские игры, хотела бы, конечно поболеть за своих, и взять как можно больше медалей, но придется болеть на расстоянии", – добавила грузинский лидер

Назвав решение покинуть Беларусь "неожиданным", Саломе Зурабишвили поблагодарила Лукашенко за то, что он нашел время для встречи.

В связи с массовыми протестами в Тбилиси посольство Украины внимательно следит за ситуацией с возможным пребыванием в эпицентре событий украинских граждан. Об этом сообщил заместитель начальника управления консульского обеспечения Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Александр Хомяк. По его словам, в результате столкновений протестующих с полицией среди пострадавших украинцев нет.

"Сейчас такой информации нет (о пострадавших). Посольство Украины в Грузии отслеживает ситуацию и проверяет возможное наличие граждан Украины среди пострадавших", – сказал Хомяк.

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