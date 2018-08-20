63 случая заболевания вирусом Эбола зафиксировали в Конго

Сегодня, 02:13

Также зафиксировано 49 смертельных случаев от геморрагической лихорадки

Фото: AFP
Фото: AFP

В Демократической республике Конго подтвердили 63 случая заболевания вирусом Эбола, передает УНН со ссылкой на AFP.

Всего в Конго зарегистрировали 90 случаев заболевания вирусом Эбола, из них 63 подтверждены лабораторно и 27 вероятные.

Также зафиксировано 49 смертельных случаев от геморрагической лихорадки.

По данным министерства здравоохранения, установлено 2157 человек, которые, возможно имели контакт с вирусом.

Всемирная организация здравоохранения ожидает, что количество случаев заболевания Эбола возрастет.

"Мы не знаем, были ли определены все возможные цепи передачи (заболевания – ред.)", – сказал представитель ВОЗ Тарик Ясаревич.

Ранее сообщалось, что в Конго зарегистрировали уже 60 случаев болезни, вызванной вирусом Эбола.

Как сообщалось, 17 мая случай болезни была зафиксирован в Мбандаке – крупном городском центре, имеющем автомобильное и авиасообщение с другими городами страны. Это повышает риск распространения вируса внутри страны и всего региона. На глобальном уровне риск остается низким. 

Ранее ООН и власти Демократической Республики Конго сообщили, что ожидают прибытие в страну дополнительных специалистов, чтобы предотвратить распространение эпидемии Эбола.
Конго, вирус, эбола

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