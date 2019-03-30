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6610 лет тюрьмы на четверых: Мексика жестко наказала похитителей нелегалов

Сегодня, 07:47

Суровый приговор был вынесен участникам банды, которая в прошлом году похитила более 100 мигрантов

Фото: AFP
6610 лет тюрьмы на четверых: Мексика жестко наказала похитителей нелегалов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f02/c1c/5c9f02c1cf7c7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f02/c1c/5c9f02c1cf7c7.jpg Другие страны Суровый приговор был вынесен участникам банды, которая в прошлом году похитила более 100 мигрантов

Фигурантов дела о похищении людей в Мексике приговорили к пожизненным срокам лишения свободы.

Как сообщает местная прокуратура, суд штата Тамаулипас приговорил четырех участников банды в совокупности к 6,6 тыс. лет лишения свободы за похищение в феврале прошлого года 117 мигрантов, которые пытались добраться в США через Мексику.

В частности, двум преступникам дали по 1,87 тыс. лет тюрьмы, и их подельникам – по 1,7 тыс. и 1,17 тыс. лет соответственно. Кроме того, подсудимые должны выплатить потерпевшим компенсацию в размере около полумиллиона долларов США.

Напомним, что минувшей осенью из стран Центральной и Южной Америки – Гондураса, Сальвадора и Колумбии – в Соединенные Штаты отправились "караваны мигрантов" с целью прорвать границу США.

Как мы уже писали, как официальные власти, так и рядовые мексиканцы не были сильно рады тому факту, что тысячи нелегалов незаконно нарушали их границу и оседали на территории страны. Так, полиция Мексики сообщила, что остановила около 5000 мигрантов из Гондураса, применив против них слезоточивый газ.

Позже в расположенной на границе с США Тихуане вспыхнули протесты против трехтысячного "каравана мигрантов" из Центральной Америки, члены которого остановились в городе.

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Тег Мексика, нелегалы, торговля людьми, похищение, мигранты, работорговля, караван мигрантов

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Источник:

ТАСС

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