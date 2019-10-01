Китай празднует 70-летие образования КНР: фото грандиозного парада и презентации новых ракет

Во время парада Пекин презентовал новейшие установки с ракетами DF-17 и другие новинки военной техники

/ Фото: AFP

На центральной площади Пекина Тяньаньмэнь прошли торжественные мероприятия в честь 70-летия образования Китайской Народной Республики.

В программу торжеств входил крупнейший в истории Китая военный парад — в нем приняли участие 15 тысяч военнослужащих, а также 160 боевых самолетов и 580 единиц боевой техники.

Во время парада были представлены новинки военной техники:

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ракета-носитель гиперзвукового глайдера DF-ZF (ранее использовалось обозначение WU-14)

Сверхзвуковая баллистическая ракета средней дальности DF-17 ("Дунфэн-17") используется для запуска гиперзвукового глайдера DF-ZF (ранее использовалось обозначение WU-14). Предположительно, дальность действия аппарата может достигать 12 тыс. км.

новая модификация стратегического бомбардировщика H-6N (последняя модификация на основе советского Ту-16)

Одной из отличительных особенностей бомбардировщика является наличие у него штанги для дозаправки в воздухе, которая позволит значительно увеличить радиус действия самолета. Он разрабатывался в качестве носителя стратегической крылатой ракеты DF-10A ("Дунфэн-10", ранее использовалось название CJ-10 — "Чанцзянь-10").

сверхзвуковая стратегическая крылатая ракета CJ-100 ("Чанцзянь-100", иное название DF-100 — "Дунфэн-100")

ударный беспилотный летальный аппарат Lijian ("Лицзянь")

Аппарат выполнен с применением технологии радиолокационной малозаметности Stealth. Он разрабатывался с 2009 года, а первый полет совершил в 2013-м. Беспилотник также может использоваться для дальней разведки и перехвата. Большинство его тактико-технических характеристик остаются неизвестными.

После прохождения войск в городе началась праздничная демонстрация, в которой приняли участие около 100 тысяч человек.

Участники демонстрации пронесли по центральной улице китайской столицы Чанъаньцзе огромный национальный флаг — красное полотнище с одной большой и четырьмя малыми звездами, символизирующими национальное и политическое единство страны, а также портрет лидера китайской революции Мао Цзэдуна (1893-1976). За государственным гербом КНР проследовали автобусы с ветеранами революционной и национально-освободительной борьбы китайского народа. Также во время шествия появлялись портреты "архитектора реформ" Дэн Сяопина (1904-1997), лидеров предшествующих "руководящих поколений" — Цзян Цзэминя и Ху Цзиньтао,председателя КНР, генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина. В целом эти изображения символизируют преемственность китайского руководства.

Вечером 1 октября в столице Китая также состоится грандиозный салют. Затем в течение семи дней у жителей КНР будут праздничные выходные, в ходе которых по всей стране запланированы многочисленные мероприятия.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что вКитае открыли крупнейший аэропорт в мире. У новых воздушных ворот Пекина – более 80 гейтов и восемь взлетно-посадочных полос. Как он выглядит, смотрите в видео:

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