82-летний президент Алжира не пойдет на пятый срок: появилась реакция Франции
Тысячи алжирцев вышли на улицы с национальными флагами, чтобы отпраздновать свою победу над тиранией
Правящий Алжиром 20 лет Абдельазиз Бутефлика отказался баллотироваться на пятый президентский срок, о чем заявил в обращении к соотечественникам 11 марта.
"Пятого мандата не будет, и этот вопрос никогда не стоял передо мной в принципе. Состояние моего здоровья и мой возраст не способствуют исполнению моих обязанностей перед алжирским народом, который вносит вклад в строительство новой республики", – сказал 82-летний глава государства.
Он также объявил о переносе президентских выборов, запланированных в следующем месяце.
"Выборов 18 апреля не будет. Такое решение принято, чтобы удовлетворить требования народа", – констатировал Бутефлика, уточнив, что новая дата будет определена в ходе референдума. Таким же образом будет разработана и новая конституция, добавил он.
Алжирский лидер также обещал произвести перестановки в правительстве, чем занялся в тот же день: в этот же день место Ахмеда Уяхьи в кресле премьер-министра занял министр внутренних дел Нуреддин Бедуи, а также были прекращены полномочия председателя и членов Высшей независимой инстанции по наблюдению над выборами.
Узнав, что Абдельазиз Бутефлика согласился покинуть свою должность, тысячи алжирцев вышли на улицы с национальными флагами, чтобы отпраздновать свою победу.
Президент Франции Эммануэль Макрон уже приветствовал решение своего алжирского коллеги отказаться от участия в выборах, назвав это "новой страницей" в истории Алжира.
Напомним, 3 марта Конституционный совет Алжира принял документы Бутефлики для регистрации в качестве кандидата на пост президента.
Как сообщалось, его планы вновь занять президентский пост вызвали массовые протесты по стране, а на улицы столице республики вышли десятки тысяч демонстрантов.
Стоит отметить, в последнее время ситуация также обострилась в Венесуэле, где лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом.
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