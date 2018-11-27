Нереальная партия: в Колумбии конфисковали 500 кг кокаина

Сегодня, 04:35

Крупная партия наркотиков находилась на одном из складов морского терминала и предназначалась к отправке в Нидерланды

Кокаин, фото AFP
Кокаин, фото AFP

Более 500 килограммов кокаина обнаружено на территории портового города Барранкилья на севере Колумбии. Крупная партия наркотиков находилась на одном из складов морского терминала и предназначалась к отправке в Нидерланды, сообщило в понедельник агентство ЭФЭ, – передает ТАСС.

"550 килограммов кокаина обнаружили правоохранительные органы в контейнере, который привлек их внимание тем, что одна из его металлических частей имела полость", – приводит агентство слова полковника Диего Кальво.

Военнослужащий отметил, что наводка на подозрительный груз была получена в результате анонимного звонка. В операции также приняли участие сотрудники прокуратуры Колумбии.

Контрабандисты часто пытаются переправить наркотики из Колумбии, маскируя их среди грузов, которые отправляются из портов страны, или используют для этого быстроходные катера. По данным агентства, с начала года колумбийские власти конфисковали более 220 тонн кокаина.

Ранее в Сальвадоре конфисковали шесть тонн кокаина стоимостью более 160 млн долларов.

Мы также сообщали, что в этом году наркоторговцы установили рекорд – при обыске товарного судна в порту Альхесирас полиция Испании обнаружила около 9 тонн кокаина, спрятанного в грузе бананов из Колумбии.

Летом в Колумбии были конфискованы две тонны кокаина стоимостью 40 млн долларов. Крупная партия наркотика, подготовленная для погрузки на быстроходные катера и отправки в Центральную Америку.
Колумбия, наркотики, контрабандисты

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