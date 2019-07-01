В Индии автобус упал в ущелье: погибли более 30 человек
Еще 22 человека в результате ДТП пострадали
В северном индийском штате Джамму и Кашмир автобус с пассажирами упал в ущелье. В аварии погибли 33 человека, еще 22 – получили травмы. Об этом сообщают местные власти.
Страшное ДТП произошло утром в понедельник в округе Киштвар. Автобус сорвался с горной дороги и упал в ущелье. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, а полиция выясняют причины ДТП.
Отметим, что это не первый случай, когда в Индии транспортные средства падают в ущелье. Из-за несоблюдения правил и норм дорожного движения ДТП (включая высокогорные) являются в стране достаточно распространенным явлением.
Напомним, 27 июня в этом же штате на горной дороге в ущелье упал автофургон. По меньшей мере, 11 человек, в том числе девять студенток, погибли.
Кроме того, не так давно в индийском штате Химачал-Прадеш на севере страны автобус, переполненный пассажирами, сорвался в ущелье. В результате аварии 44 человека погибли и еще 29 получили травмы. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением: выворачивая на резком повороте под наклоном более 75 градусов, автобус задел склон горы с съехал с дороги в ущелье.
А прошлым летом в штате Уттаракханд случилась аналогичная авария – водитель не справился с управлением и его автобус упал в пропасть.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Индии автобус упал в ущелье: погибли более 30 человек". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Индии фургон с пассажирами упал в ущелье: погибли 11 человек
Еще семь человек получили ранения и травмы
Страшное ДТП в Индии: количество жертв возросло
Выворачивая на резком повороте под уклоном более 75 градусов, автобус задел склон горы и съехал в пропасть