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В Индии автобус упал в ущелье: погибли более 30 человек

1 июля, 08:59

Еще 22 человека в результате ДТП пострадали

Фото: Twitter ANI
Фото: Twitter ANI.

В северном индийском штате Джамму и Кашмир автобус с пассажирами упал в ущелье. В аварии погибли 33 человека, еще 22 – получили травмы. Об этом сообщают местные власти.

Страшное ДТП произошло утром в понедельник в округе Киштвар. Автобус сорвался с горной дороги и упал в ущелье. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, а полиция выясняют причины ДТП.

Отметим, что это не первый случай, когда в Индии транспортные средства падают в ущелье. Из-за несоблюдения правил и норм дорожного движения ДТП (включая высокогорные) являются в стране достаточно распространенным явлением.

Напомним, 27 июня в этом же штате на горной дороге в ущелье упал автофургон. По меньшей мере, 11 человек, в том числе девять студенток, погибли.

Кроме того, не так давно в индийском штате Химачал-Прадеш на севере страны автобус, переполненный пассажирами, сорвался в ущелье. В результате аварии 44 человека погибли и еще 29 получили травмы. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением: выворачивая на резком повороте под наклоном более 75 градусов, автобус задел склон горы с съехал с дороги в ущелье.

А прошлым летом в штате Уттаракханд случилась аналогичная авария – водитель не справился с управлением и его автобус упал в пропасть. 

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Тег автобус, ДТП, Индия, погибшие, пострадавшие, ущелье

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Источник:

ТАСС

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