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Абэ ожидает, что G20 заявит о важности свободной торговли в мире

27 июня, 05:45

По словам Абэ, сейчас в мире усилились конфронтации между различными странами

Фото: AFP

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется, что лидеры Группы двадцати в ходе предстоящего в Осаке саммита смогут заявить о важности свободной торговли и создания единых правил цифровой экономики в мире. Об этом он заявил в четверг журналистам перед отъездом в Осаку.

"Я хочу, чтобы G20 послала мощный сигнал о [важности] свободной торговли, создания правил цифровой экономики, экологических проблем и повышения роли женщин в обществе", — сказал премьер.

По словам Абэ, сейчас в мире усилились конфронтации между различными странами, однако на саммите он надеется, что стороны сконцентрируются на поиске точек соприкосновения.

Саммит "двадцатки" будет уже четырнадцатым в истории и первым, который организуют в Японии. Сам форум пройдет с 28 по 29 июня в международном выставочном комплексе INTEX Osaka на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе.

Напомним, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится в Осаке на полях саммита Группы двадцати планируют обсудить ситуацию на Ближнем востоке и Корейском полуострове. Об этом сообщил в среду источник в японском МИД.

"В ходе встречи на саммите в Осаке стороны намерены подтвердить непоколебимость японо-американского альянса, а также обсудить ряд региональных вопросов, связанных с ситуацией в Северной Корее и на Ближнем Востоке", — сказал он.

Предстоящая встреча будет уже третьей для Абэ и Трампа за последние несколько месяцев. Премьер Японии посещал США в апреле, а хозяин Белого дома нанес ответный визит в Токио в мае.

Саммит "двадцатки" будет уже четырнадцатым в истории и первым, который организуют в Японии. Сам форум пройдет с 28 по 29 июня в международном выставочном комплексе INTEX Osaka на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе. Там же открыт и пресс-центр для журналистов. Всего события саммита будут освещать около 7 тысяч представителей СМИ.

Напомним, что ранее Трамп побывал с визитом в Японии.  Трамп вместе с премьер-министром Синдзо Абэ посетил один из крупнейших кораблей японских ВМС — вертолетоносец "Кага" — на базе Йокосука у входа в Токийский залив. Лидеры двух государств подчеркнули, что военный союз Вашингтона и Токио сейчас крепок как никогда. Трамп также выступил перед американскими военнослужащими на универсальном десантном корабле ВМС США Wasp на базе Йокосука.

Накануне президент встретился с новым императором Японии Нарухито, став первым иностранным лидером, удостоившимся аудиенции у монарха.

Напомним, что ранее в Японии началась эра "Рейва" – император Нарухито взошел на престол. В церемонии приняли участие почти 270 человек, включая императрицу Масако, премьер-министра Синдзо Абэ и других властей.


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Тег Япония, G20, Абэ

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Источник:

ТАСС

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