Абелевскую премию по математике впервые присудили женщине
Абелевская премия – одна из самых престижных наград в области математики в мире
Престижную математическую награду Норвежской академии наук – Абелевскую премию – в 2019 году впервые получила женщина – Карен Уленбек из университета Техаса в Остине, говорится в сообщении пресс-службы комитета премии.
Уленбек награждена за достижения в областях дифференциальных уравнений с частными производными, калибровочной симметрии и за "фундаментальный вклад в аналитическую, геометрическую и математическую физику".
Как сообщает пресс-служба, в 1990 году Уленбек прочла лекцию на международном конгрессе математиков в Киото, став, таким образом, второй женщиной в истории, это сделавшей. "Уленбек – математик, но также и ролевая модель борца за гендерную идентичность в науке и математике", – отмечает пресс-служба.
Абелевская премия – одна из самых престижных наград в области математики в мире, зачастую ее называют "Нобелевской премией по математике". Премию присуждает Академия наук Норвегии, решение принимает жюри в составе пяти крупных математиков. Премия относительно молодая – впервые ее вручили в 2003 году. Финансирует награду правительство Норвегии.
Ранее украинка Марина Вязовская получила престижную международную математическую "Премию Салема 2016". Сообщается, что данная премия присуждается молодому математику за выдающиеся достижения в сфере научных интересов Рафаэля Салема (французский математик), прежде всего в теории рядов Фурье. Данная премия является чрезвычайно престижной, аналог Нобелевской, но для математиков.
Напомним, Вязовская сделала удивительное открытие мирового уровня в математике. Она разрешила одну из сложнейших задач, над которой ученые ломали головы несколько столетий. Украинка первой в мире решила задачу укладки шаров в многомерном эвклидовом пространстве.
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