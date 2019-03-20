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Абелевскую премию по математике впервые присудили женщине

Сегодня, 02:24

Абелевская премия – одна из самых престижных наград в области математики в мире

Фото: AFP
Абелевскую премию по математике впервые присудили женщине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/186/da6/5c9186da6ee88.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/186/da6/5c9186da6ee88.jpg Другие страны Абелевская премия - одна из самых престижных наград в области математики в мире

Престижную математическую награду Норвежской академии наук – Абелевскую премию – в 2019 году впервые получила женщина – Карен Уленбек из университета Техаса в Остине, говорится в сообщении пресс-службы комитета премии.

Уленбек награждена за достижения в областях дифференциальных уравнений с частными производными, калибровочной симметрии и за "фундаментальный вклад в аналитическую, геометрическую и математическую физику".

Как сообщает пресс-служба, в 1990 году Уленбек прочла лекцию на международном конгрессе математиков в Киото, став, таким образом, второй женщиной в истории, это сделавшей. "Уленбек – математик, но также и ролевая модель борца за гендерную идентичность в науке и математике", – отмечает пресс-служба.

Абелевская премия – одна из самых престижных наград в области математики в мире, зачастую ее называют "Нобелевской премией по математике". Премию присуждает Академия наук Норвегии, решение принимает жюри в составе пяти крупных математиков. Премия относительно молодая – впервые ее вручили в 2003 году. Финансирует награду правительство Норвегии.

Ранее украинка Марина Вязовская получила престижную международную математическую "Премию Салема 2016". Сообщается, что данная премия присуждается молодому математику за выдающиеся достижения в сфере научных интересов Рафаэля Салема (французский математик), прежде всего в теории рядов Фурье. Данная премия является чрезвычайно престижной, аналог Нобелевской, но для математиков.

Напомним, Вязовская сделала удивительное открытие мирового уровня в математике. Она разрешила одну из сложнейших задач, над которой ученые ломали головы несколько столетий. Украинка первой в мире решила задачу укладки шаров в многомерном эвклидовом пространстве.

Смотрите видео: Математик создал удивительную оптическую иллюзию:

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Тег женщина, премия, математика, математик

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Источник:

Интерфакс-Украина

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