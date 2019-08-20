Адская жара накрыла Японию: более семи тысяч жителей в больницах, есть погибшие

/ Фото: AFP

По меньшей мере семь человек погибли, более 7 тысяч госпитализированы с тепловыми ударами в Японии за прошедшую неделю. Об этом во вторник объявило Главное пожарное управление Японии, выполняющее функции МЧС и скорой помощи.

За прошедшие семь дней по всей Японии с тепловыми ударами госпитализированы в целом 7338 человек. Япония продолжает страдать от изнуряющей жары, установившейся на всей территории страны. В ряде регионов температура держится на отметке выше 35 градусов Цельсия.

Большинство пострадавших и жертв - пожилые люди, которые часто не включают в доме кондиционеры в целях экономии. Власти призывают население носить головные уборы, пить больше жидкости и не находиться длительное время на солнце.

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В прошлом году из-за сильной жары и рекордно высоких температур в Японии погибли более 150 человек, десятки тысяч попали в больницы.

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Лето 2019 года бьет температурные рекорды не только в Украине и Европе, но даже в Арктике. Согласно данным Национальной администрации океанических и атмосферных исследований (NOAA), метеорологическая станция в Швеции к северу от полярного круга в июле зафиксировала ошеломляюще высокую для Арктического региона температуру в 34,8 градуса по Цельсию.

Жара была зафиксирована 26 июля в небольшом шведском форпосте Маркусвинса, который расположен на южной окраине полярного круга.

А вот в Катаре начали осуществлять экспериментальный проект, чтобы хотя бы частично побороть жару. Как пишет местное издание Ar Raya, дороги в столице эмирата Дохе стали красить в голубой цвет, чтобы охладить их.

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