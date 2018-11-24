Аджику включили в список памятников культурного наследия Грузии

Сегодня, 04:03

Службе информационных систем Национального агентства поручено отобразить данные объекта в государственном реестре памятников Грузии

фото из открытых источников
фото из открытых источников

Технологии изготовления абхазской и мегрельской (грузинской) аджики присвоен статус памятника нематериального культурного наследия, говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте "Законодательного вестника Грузии".

"Присвоить статус памятника нематериального культурного наследия элементу нематериального культурного наследия – "Технологии изготовления "абхазской соли – апирпил-джика" и мегрельской аджики", - говорится в распоряжении директора Национального агентства по охране культурного наследия Грузии Николоза Антидзе.

Службе информационных систем Национального агентства поручено отобразить данные объекта в государственном реестре памятников Грузии.

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Исходя из того, что перец был завезен в Грузию из Европы в XV веке, эксперты предполагают, что появление абхазской аджики связано именно с этим периодом.

Аджику использовали не только в кулинарии, но и в лечебных целях. В частности, в целях превенции заболеваний желудочно-кишечного тракта. Колхидская низина состояла из болотной территории, и была большая опасность распространения малярии, с чем местное население боролось именно с помощью использования острого перца.

Аджика – абхазская и грузинская острая приправа в виде пастообразной массы, в состав которой входят перетертые (традиционно – на камне) красный перец, кориандр, пажитник голубой (уцхо-сунели) и другие пряные травы (свежие или сушеные), чеснок, с добавлением небольшого количества поваренной соли.

Ранее статус нематериального памятника культуры в Грузии был присвоен грузинскому застолью, многовековой традиционной технологии выдерживания вина в глиняном сосуде – квеври, культуре грузинской пшеницы, грузинскому народному медицинскому знанию и традициям его применения, а также всем трем видам грузинской письменности и грузинской борьбе.

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Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии функционирует в стране в соответствие с конвенцией ЮНЕСКО 2003 года об охране нематериального культурного наследия. Присоединившееся к конвенции с 2008 года, агентство призвано регистрировать и сохранять, исследовать и популяризировать образцы нематериальной культуры Грузии.

Между тем, в минувшем году признание ЮНЕСКО получило  искусство пиццайолло в НеаполеТеперь оно входит в список Всемирного нематериального наследия. 

А первый зампредседателя комитета Госдумы по регламенту и организации работы Александр Курдюмов предложил внести русские пельмени в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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