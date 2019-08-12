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Аэропорт возле столицы Ливии закрыли после ракетного обстрела

Сегодня, 03:25

Это уже второе нарушение перемирия Ливийской национальной армией

/ Фото: AFP

Международный аэропорт "Митига", обслуживающий столицу Ливии Триполи, приостановил работу после ракетного удара со стороны сил генерала Халифы Хафтара.

Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на Правительство национального согласия Ливии.

"Армия Хафтара нанесла ракетный удар по аэропорту "Митига" на севере Триполи, и в этой связи было решено приостановить работу воздушной гавани на неопределенный срок", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что это уже второе нарушение перемирия Ливийской национальной армией.

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Утром 11 августа правительство сообщило, что армия Хафтара нанесла ракетные и артиллерийские удары по району Сук аль-Джума недалеко от международного аэропорта "Митига". В результате три мирных жителя получили ранения.

Напомним, что недавно Ливийская народная армия под командованием Халифы Хафтара начала вторую фазу наступления на юге столицы Ливии Триполи. Наиболее активные боевые действия с применением артиллерии прошли в пригороде Айн-Зара, расположенном всего в 20 км от центра ливийской столицы.

Кроме этого, журналисты "Сегодня" рассказывали о причинах бойни в стране.Нужно отметить, что в Ливии, по сути, действуют два правительства, каждое из которых претендует на власть. На западе в столице Триполи базируется Правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа, сформированное при поддержке ООН. Особую остроту ситуации придает тот факт, что правительство Сараджа признано международным сообществом, но по факту контролирует меньшую часть территории. 

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Ливия аэропорт ракетный удар

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