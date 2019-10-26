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Акции протеста в Ираке: число погибших возросло до 40 человек

26 октября, 03:33

Еще две тысячи человек получили ранения

По меньшей мере 40 человек погибло в результате пятничных беспорядков в Багдаде и других провинциях Ирака.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее сообщалось о двух десятках погибших.

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По его данным, еще 2 тыс. человек получили ранения.

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Фото: Getty Images

После недельного затишья демонстрации возобновились в Багдаде и ряде преимущественно шиитских провинций в центре и на юге страны в знак протеста против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции в органах власти.

Напомним, антиправительственные выступления против нищеты, безработицы и коррупции начались в Ираке 1 октября. В ряде мест, включая Багдад, начинавшиеся мирно демонстрации обернулись массовыми беспорядками и столкновениями с силовиками.

Также мы сообщали, что Государственный департамент США призывает своих граждан отказаться от визитов в Ирак из-за угроз, связанных "с терроризмом, похищением людей и вооруженными конфликтами".

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Ирак протесты багдад погибшие раненные

Источник: ТАСС

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