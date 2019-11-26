Акции протеста в Тбилиси: полиция задержала до 20 человек

В Тбилиси в ходе силового вытеснения участников акции с прилегающих к зданию парламента улиц задержаны до 20 человек.
Об этом заявил журналистам грузинский журналист и политик Заал Удумашвили.
"Ничего не изменилось, мы продолжаем акцию и через несколько часов здесь будут тысячи наших сторонников", – сказал Удумашвили.
Полицейские освободили и проезжую часть проспекта Руставели. В настоящее время несколько десятков оппозиционеров находятся на площади перед парламентом, где стоят их палатки.
Ранее подразделение грузинского полицейского спецназа применило водомет против протестующих в Тбилиси, чтобы вытеснить участников акции протеста на площадь перед парламентом.
Протестные акции в Тбилиси разгорелись после того, как 14 ноября парламент не смог внести изменения в Конституцию – о проведении парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе. В результате оппозиция обвинила в этом правящую партию "Грузинская мечта" и ее лидера Бидзину Иванишвили, потребовав распустить парламент и назначить досрочные выборы.
Данный кризис стал уже вторым за полгода – в июне Тбилиси охватили многотысячные протесты после того, как российского коммуниста Сергея Гаврилова усадили в кресло спикерав местном парламенте.
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