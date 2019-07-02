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Акула атаковала мужчину на пляже в Сиднее

2 июля, 04:58

Акула укусила мужчину за ногу, живот и спину, а затем оставила его

Фото: pexels.com

50-летний был мужчина доставлен в больницу в тяжелом состоянии после атаки акулы на одном из популярных пляжей Сиднея.

Об этом сообщает канал CBS. Хищник напал на него, когда тот купался недалеко от берега.

Нападение произошло около на одном из самых популярных пляжей Сиднея. Акула укусила мужчину за ногу, живот и спину, а затем оставила его. Несмотря на полученные травмы, пловцу удалось самостоятельно выбраться на берег, где ему оказали первую помощь другие отдыхающие и прохожие.

К моменту прибытия спасателей пострадавший потерял много крови, но находился в сознании и был доставлен в ближайший госпиталь. Его состояние медики считают тяжелым, но стабильным.

Специалисты городских служб и департамента береговой охраны пытаются определить вид и размер напавшего хищника, а также обнаружить его в прибрежных водах при помощи вертолетов. Найти акулу пока не удалось. Пляж и прилегающие к нему зоны отдыха закрыты для купания и морских прогулок.

Как мы писали ранее, в водах Красного моря длиннокрылая акула напала на аквалангиста. 

Видео, снятое очевидцем, опубликовало издание The Mirror. Инцидент произошел в июне 2018 года, но ролик был размещен только сейчас. Австриец Александр Краенкл подплыл к спущенному с судна канату, чтобы подняться на борт. В этот момент к нему приблизилась акула и укусила за правую ногу. Краенкл поднялся на поверхность и сообщил о ранении. Спустя пару часов на помощь прибыл медик с ближайшего судна. Он обработал австрийцу раны и наложил около 50 швов. 

Также в сети появилось видео, на котором дельфины отгоняют акулу от аквалангистов. Кроме этого, мы писали, что в сети был опубликован ролик, на котором показана встреча аквалангиста с большой белой акулой.  


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Тег Австралия, пляж, акула, сидней

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Источник:

ТАСС

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