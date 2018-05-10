Алиев сделал жесткое заявление по Нагорному Карабаху: Не позволим создать второе армянское государство
Азербайджан не откажется от принципиальной позиции по Карабаху
Азербайджан не отступит от своей принципиальной позиции по урегулированию нагорнокарабахского конфликта. Об этом заявил президент Ильхам Алиев, который недавно в четвертый раз стал президентом Азербайджана, выступая в четверг в Баку на церемонии, посвященной 95-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева, передает ТАСС.
"Наша принципиальная позиция по карабахскому конфликту остается неизменной. Конфликт должен быть урегулирован только на основе норм и принципов международного права, территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена, четыре резолюции Совета Безопасности ООН (все приняты в 1993 году – ред.) должны быть выполнены", – сказал президент Азербайджана. По его словам, иных путей урегулирования конфликта нет.
"Территориальная целостность Азербайджана не является, никогда не была и не будет темой переговоров. Азербайджанский народ никогда не позволит создать на своей земле второе армянское государство. Если кто-то думает иначе, то, считаю, он живет напрасными иллюзиями", – подчеркнул азербайджанский лидер. При этом он добавил, что территориальная целостность Азербайджана "должна быть восстановлена полностью и безоговорочно".
"Этого требуют справедливость и международное право. Нагорный Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана", – отметил Алиев.
Ранее сообщалось, что Армения признает независимость Нагорного Карабаха, если начнется война, которую невозможно будет остановить.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Армения и Азербайджан должны найти баланс "между принципами территориальной целостности и правом народов на самоопределение" для урегулирования нагорнокарабахского конфликта.
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Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.
В мае 1994 года был подписан режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном – с другой.
Однако с тех пор в районе Карабаха постоянно происходят вооруженные столкновения.
В апреле прошлого года во время так называемой "четырехдневной войны" погибли более двух сотен человек с обеих сторон.
Конфликт закончился заключением перемирия, однако и после этого обстрелы продолжались в течение года практически ежедневно.