Алиев сделал жесткое заявление по Нагорному Карабаху: Не позволим создать второе армянское государство

Азербайджан не отступит от своей принципиальной позиции по урегулированию нагорнокарабахского конфликта. Об этом заявил президент Ильхам Алиев, который недавно в четвертый раз стал президентом Азербайджана, выступая в четверг в Баку на церемонии, посвященной 95-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева, передает ТАСС.

"Наша принципиальная позиция по карабахскому конфликту остается неизменной. Конфликт должен быть урегулирован только на основе норм и принципов международного права, территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена, четыре резолюции Совета Безопасности ООН (все приняты в 1993 году – ред.) должны быть выполнены", – сказал президент Азербайджана. По его словам, иных путей урегулирования конфликта нет.

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"Территориальная целостность Азербайджана не является, никогда не была и не будет темой переговоров. Азербайджанский народ никогда не позволит создать на своей земле второе армянское государство. Если кто-то думает иначе, то, считаю, он живет напрасными иллюзиями", – подчеркнул азербайджанский лидер. При этом он добавил, что территориальная целостность Азербайджана "должна быть восстановлена полностью и безоговорочно".

"Этого требуют справедливость и международное право. Нагорный Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана", – отметил Алиев.

Ранее сообщалось, что Армения признает независимость Нагорного Карабаха, если начнется война, которую невозможно будет остановить.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Армения и Азербайджан должны найти баланс "между принципами территориальной целостности и правом народов на самоопределение" для урегулирования нагорнокарабахского конфликта.

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Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.

В мае 1994 года был подписан режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном – с другой.

Однако с тех пор в районе Карабаха постоянно происходят вооруженные столкновения.

В апреле прошлого года во время так называемой "четырехдневной войны" погибли более двух сотен человек с обеих сторон.

Конфликт закончился заключением перемирия, однако и после этого обстрелы продолжались в течение года практически ежедневно.