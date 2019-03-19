Алжир ввел запрет на полеты Boeing 737 Max в своем воздушном пространстве
Запрещены полет, посадка и взлет самолетов Boeing 737 Max
Управление гражданской авиации Алжира ввело запрет на полеты лайнеров Boeing 737 Max в воздушном пространстве страны после катастрофы в Эфиопии. Запрещены полет, посадка и взлет самолетов этой модели. Об этом сообщило агентство Reuters.
17 марта эксперты из Франции расшифровали данные бортового самописца рухнувшего авиалайнера. Не слушая записи, они передали их эфиопской группе по расследованию причин аварии.
Напомним, как стало известно ранее, разрешение вернуться от пилота поступило уже через три минуты после взлета, когда самолет начал разгоняться до ненормальной скорости.
Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп приказал запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9.
Кроме того, мы писали о позиции Украины по данному вопросу: Государственная авиационная служба ограничила использование авиалайнеров в стране. При этом конечную дату запрета в ведомстве не сообщили.
Кроме того, ранее Европейское агентство авиационной безопасности решило приостановить полеты 737-8 MAX и 737-9 MAX над всеми 28 странами-членами ЕС до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.
Также сообщалось, что после авиакатастрофы в Эфиопии рыночная капитализация компании Boeing упала на 26,6 млрд долларов – с 238,7 до 212,1 млрд.
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