American Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX
Отмена рейсов лайнеров продлится до 5 июня
Авиакомпания American Airlines продлила запрет на полеты самолетов серии Boeing 737 MAX до 5 июня. Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.
"Чтобы обеспечить большую определенность и избежать срывов полетов в последнюю минуту American Airlines продлила отмену до 5 июня. Ежедневно это повлечет отмену около 90 рейсов согласно расписанию", – говорится в сообщении.
Ранее в компании заявляли, что запрет на полеты лайнеров Boeing 737 MAX 8 и 9 продлится в США до завершения обновление их программного обеспечения. Ожидалось, что это произойдет в апреле.
Напомним, корпорация Boeing признала наличие еще одного сбоя программного обеспечения (ПО) на самолетах Boeing 737 MAX, помимо ошибки в системе улучшения характеристики маневренности MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).
Напомним, не так давно генеральный директор Boeing Деннис Меленберг, комментируя итоги предварительного доклада о причинах катастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, заявил, что сбой в системе улучшения характеристики маневренности MCAS имел место на борту обеих потерпевших за последние пять месяцев самолетов Boeing 737 MAX.
Отметим, что авиакатастрофа произошла 10 марта, в результате чего погибли 157 человек. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 Max 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы.
Это стало вторым крушением американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек.
Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии.
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