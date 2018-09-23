"Америка выбрала неправильный путь": Иран остро высказался о США
Правительство страны готово противостоять Белому дому
Президент Ирана Хасан Рухани заявил в воскресенье, 23 сентября, что Тегеран готов противостоять Соединенным Штатам, а также их союзникам в Персидском заливе. Об этом сообщает Reuters.
Перед своим выступлением на Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Рухани обвинил поддерживаемые США государства Персидского залива в оказании финансовой и военной поддержки антиправительственных этнических арабских групп в Иране, что и привело к недавнему расстрелу военного парада.
"Америка действует как хулиган в отношении к остальному миру... и считает, что она может действовать на основе грубой силы", – сказал Рухани.
Он отметил, что его страна будет сопротивляться и "правительство готово противостоять Америке".
"Мы преодолеем эту ситуацию (санкции), и Америка пожалеет, что выбрала неправильный путь", – добавил Хасан Рухани.
Также Тегеран раскрыл новые подробности теракта, отметив, что к случившемуся причастны США и Моссад