Американец погиб в свой день рождения на Эвересте

Мужчина был частью группы альпинистов и отпраздновал свой 62-й день рождения на горе

Фото: Pixabay

Американский юрист погиб во время спуска с горы Эверест, самой высокой горной вершине в мире. Это уже 11 погибший человек за последние 10 дней на Эвересте, передает Daily Mail Online.

Житель Колорадо, 62-летний Кристофер Джон Кулиш умер в понедельник, 27 мая. Он внезапно умер после спуска, и причина его смерти остается неясной, объявил департамент туризма Непала.

Кулиш – второй американец, умерший за последние 10 дней после достижения пика.

Он был частью группы альпинистов и отпраздновал свой 62-й день рождения на горе.

Большинство смертей связано с истощением и усталостью, что усугубляется тем, что на маршруте к вершине и с ней – "очереди", что ведет к опасным задержкам.

Напомним, правительство Непала запретило альпинистам в одиночку подниматься на свои горы, в том числе и на высочайшую вершину Земли – Джомолунгму (Эверест). Также запрет распространяется на людей без двух конечностей или незрячих.

Ранее мы писали, что альпинист из Львова покорил Эверест. Роман Городечный даже установил на "вершине мира" флаг родного города.

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