Сделать стартовой
26,41
29,55
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Американец погиб в свой день рождения на Эвересте

29 мая, 05:12

Мужчина был частью группы альпинистов и отпраздновал свой 62-й день рождения на горе

Фото: Pixabay

Американский юрист погиб во время спуска с горы Эверест, самой высокой горной вершине в мире. Это уже 11 погибший человек за последние 10 дней на Эвересте, передает Daily Mail Online.

Житель Колорадо, 62-летний Кристофер Джон Кулиш умер в понедельник, 27 мая. Он внезапно умер после спуска, и причина его смерти остается неясной, объявил департамент туризма Непала.

Кулиш – второй американец, умерший за последние 10 дней после достижения пика.

Он был частью группы альпинистов и отпраздновал свой 62-й день рождения на горе.

Большинство смертей связано с истощением и усталостью, что усугубляется тем, что на маршруте к вершине и с ней – "очереди", что ведет к опасным задержкам.

Напомним, правительство Непала запретило альпинистам в одиночку подниматься на свои горы, в том числе и на высочайшую вершину Земли – Джомолунгму (Эверест). Также запрет распространяется на людей без двух конечностей или незрячих. 

Ранее мы писали, что альпинист из Львова покорил Эверест. Роман Городечный даже установил на "вершине мира" флаг родного города.

Также читайте, какие пики штурмуют украинцы с наибольшим удовольствием. У покорителей популярны Килиманджаро, Монблан и Гималаи.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег погибшие, гора, эверест

Вы сейчас просматриваете новость " Американец погиб в свой день рождения на Эвересте". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Эвересте за неделю погибли семеро альпинистов

24 мая, 15:31

Еще двух человек разыскивают

Мода на горы: какие пики штурмуют украинцы с наибольшим удовольствием

14 апреля, 07:00

У покорителей популярны Килиманджаро, Монблан и Гималаи

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

Бразильский Халк вызвал на бой иранского Халка

Десять самых опасных продуктов для вашего желудка

Анжелика Варум откровенно рассказала об измене Леонида Агутина

Как и чем помогают перекаты с пятки на носок

Бывшая жена Валерия Меладзе откровенно о разводе с певцом

Китайский луноход сделал открытие на обратной стороне Луны

ЧП в самолете на пути в Киев: переполох попал на камеру

В чем польза бега для мужчин?

Как спастись от клещей

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

27 мая, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Почему украинские полицейские не спешат искать грабителей

27 мая, 07:00

Гра­­бить на улицах стали даже в людных местах и средь бела дня

Миллиардеры по-украински: кто они и откуда берут деньги

26 мая, 07:00

Миллион гривен дохода в 2018 году получил один на 8000 украинцев

Шопинг в интернете: что больше всего бесит украинских покупателей

26 мая, 06:30

В интернет-магазинах украинцам не по душе отсутствие цен и медленная служба поддержки

Ученые выяснили, почему очищенную воду пить опасно

Алиса Шмидт: как выглядит самая обворожительная спортсменка мира?

Что спас вернувшийся в горящий самолет пилот
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь