Американские СМИ уверяют в лабораторном происхождении коронавируса из Уханя

По мнению журналистов, Китай стремился продемонстрировать, что способности по борьбе с вирусами превышают американские возможности

Новый коронавирус возник в Уханьской лаборатории, а ее работник стал "нулевым пациентом".

Об этом заявил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Согласно источникам телеканала, Китай стремился продемонстрировать, что способности страны по выявлению и борьбе с вирусами равны или превышают возможности США.

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Первоначально вирус лабораторным путем был передан от летучей мыши к человеку, а затем попал в Ухань, сообщает телеканал.

По мнению одного из собеседников, ситуация с распространением COVID-19 может стать "самым дорогостоящим правительственным прикрытием всех времен".

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По данным источников телеканала, на Уханьском рынке, который изначально считался местом происхождения вируса, никогда не продавали летучих мышей. При помощи Уханьского рынка Китай пытался отвлечь внимание от лаборатории.

Ранее газета Washington Post сообщила, что сотрудники посольства США еще в январе 2018 года предупреждали о недостаточной безопасности в лаборатории Уханьского института вирусологии и о том, что ученые проводят рискованные исследования коронавируса, передаваемого от летучих мышей.

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Ранее сообщалось, что в Пентагоне склонны считать, что коронавирус имеет естественное происхождение.

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