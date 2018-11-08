Американский дипломат призвал Канаду предоставить Украине летальное вооружение

В интересах не только Украины, но и Запада предоставить Украине оружие, в частности ракеты класса "земля-земля" и "земля-море", заявил Хербст

Западные государства должны предоставить Украине современное летальное вооружение, чтобы поддержать ее в противостоянии с Россией. Об этом во время заседания Постоянного комитета парламента Канады по вопросам обороны заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст, сообщает "Укринформ".

"В интересах не только Украины, но и Запада предоставить Украине оружие, в частности ракеты класса "земля-земля" и "земля-море", чтобы сделать уязвимыми возможные российские десантные операции с высадкой на берег", - сказал Хербст.

Он напомнил депутатам, что с апреля Россия существенно обострила ситуацию в Азовском море.

"Украине нужна помощь свыше Javelin", - отметил бывший дипломат.

Напомним, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов "Javelin". 1 марта Государственный департамент США одобрил продажу Украине 210 противоракетных комплексов Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 миллионов долларов.

30 апреля стало известно, что Украина получила "Javelin".

"Javelin" – американский переносной противотанковый ракетный комплекс, предназначенный для поражения бронетехники, танков, а также БПЛА, вертолетов и винтомоторних самолетов, заходящих на посадку. Он работает по принципу "выстрелил-забыл", то есть оператор ракетного комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты, пока она приближается к цели, – а оставляет позицию непосредственно после пуска.

Как сообщалось, США готовы к новым поставкам летального оружия Украине.