Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,66
27,35

Американский истребитель в Японии выронил в полете учебную ракету

7 ноября, 06:29

Самолет обронил учебную ракету вне установленной зоны проведения учебных полетов

/ Фото: Wikipedia

Истребитель F-16 американских ВВС в ходе тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную ракету. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Самолет обронил учебную ракету вне установленной зоны проведения учебных полетов. Информации о повреждениях или пострадавших в настоящее время не поступало, американские военные расследуют причины случившегося и ведут поиски учебного снаряда. Министерство обороны Японии потребовало от американской стороны в оперативном режиме предоставлять всю информацию по этому делу.

В Японии в последние годы заметно участились мелкие авиационные происшествия.

Реклама

Ранее в Индии потерпел крушение многофункциональный истребитель ВВС страны "Мираж-2000". Катастрофа произошла в городе Бангалуру (штат Карнатака) при выполнении испытательного полета после модернизации на предприятии авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited. Оба пилота успели катапультироваться, но ни один из них не выжил. Первый пилот погиб при приземлении, а второй скончался от ран в госпитале.

В тренде
КГБшный актер погорелого театра: Путин приложился к иконе Николая-чудотворца и был высмеян в сети
Владимир Путин у иконы Николая-чудотворца

Напомним также, что в индийском штате Махараштра во время испытаний разбился истребитель Су-30МКИ.

Как сообщалось, истребитель F-16 бельгийских ВВС разбился 19 сентября, на территории департамента Морбиан на северо-западе Франции. Оба пилота успели катапультироваться. Одному из пилотов понадобилась помощь спасателей, поскольку его парашют повис на высоковольтных проводах.

Напомним, минимум семь посетителей Национального парка "Долина смерти" пострадали в результате катастрофы многоцелевого истребителя в штате Калифорния. Самолет разбился в так называемом каньоне "Звездных войн", находящемся в "Долине смерти" неподалеку от базы ВМС США Чайна-Лейк.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

США Япония ракета истребитель полет

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Турции сообщили неприятную новость для туристов
В Турции сообщили неприятную новость для туристовTravel
Обезглавили и сожгли: в Мозамбике жестоко казнили российских наемников
Обезглавили и сожгли: в Мозамбике жестоко казнили российских наемниковДругие страны
Обычное фото с подругой навсегда изменило жизнь 17-летней девушки
Обычное фото с подругой навсегда изменило жизнь 17-летней девушкиFun
Турция нанесла удар по российским военным в Сирии: видео
Турция нанесла удар по российским военным в Сирии: видеоДругие страны
Китайцы построят
Китайцы построят "кольцо" вокруг КиеваТранспорт
"Не нужно стыдливо молчать": в Раде рассказали, о чем Украина должна напомнить НАТОПолитика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...