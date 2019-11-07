Американский истребитель в Японии выронил в полете учебную ракету

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Истребитель F-16 американских ВВС в ходе тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную ракету. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Самолет обронил учебную ракету вне установленной зоны проведения учебных полетов. Информации о повреждениях или пострадавших в настоящее время не поступало, американские военные расследуют причины случившегося и ведут поиски учебного снаряда. Министерство обороны Японии потребовало от американской стороны в оперативном режиме предоставлять всю информацию по этому делу.

В Японии в последние годы заметно участились мелкие авиационные происшествия.

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Ранее в Индии потерпел крушение многофункциональный истребитель ВВС страны "Мираж-2000". Катастрофа произошла в городе Бангалуру (штат Карнатака) при выполнении испытательного полета после модернизации на предприятии авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited. Оба пилота успели катапультироваться, но ни один из них не выжил. Первый пилот погиб при приземлении, а второй скончался от ран в госпитале.

Напомним также, что в индийском штате Махараштра во время испытаний разбился истребитель Су-30МКИ.

Как сообщалось, истребитель F-16 бельгийских ВВС разбился 19 сентября, на территории департамента Морбиан на северо-западе Франции. Оба пилота успели катапультироваться. Одному из пилотов понадобилась помощь спасателей, поскольку его парашют повис на высоковольтных проводах.

Напомним, минимум семь посетителей Национального парка "Долина смерти" пострадали в результате катастрофы многоцелевого истребителя в штате Калифорния. Самолет разбился в так называемом каньоне "Звездных войн", находящемся в "Долине смерти" неподалеку от базы ВМС США Чайна-Лейк.

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