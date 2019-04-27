Анатомия чуда: схождение Благодатного огня – символ победы света над смертью

Христиане уверены, что Благодатный огонь вспыхивает благодаря сверхъестественному

Схождение Благодатного огня символизирует победу истинного света над смертью. Христиане уверены, что пламя никто не зажигает – это сверхъестественное явление. Однако единого мнение этого феномена нет ни среди священнослужителей, ни среди ученых. Версии анатомии чуда изучали журналисты "Сегодня".

"Божественную" природу Благодатного огня множество раз пытались подвергнуть сомнению ученые. Они выдвинули множество версий – от электронного импульса до химической реакции, вызывающей горение.

Одни рассказывали о белом фосфоре, которым намазаны свечи, а другие говорили о масляной лампаде с огнем, спрятанной в пещере заранее.

В прошлом году масла в огонь подлил представитель армянского патриархата в храме Гроба Господня. Самуил Агоян в интервью израильскому каналу заявил, что мистики в "сходении" нет, якобы свечи загораются от обычной масляной лампадки

"Да, огонь от лампады, оставленной здесь", – сказал он.

Каналу "Украина" тогда он дал объяснения своего заявления. Наши журналисты разыскали его в Армянской церкви на другом краю старого города. Отец Самуил почти 20 лет служил в главной для христиан святыне. И до сих пор не видел, чтобы огонь вспыхивал сам по себе. Но считает, что чудо существует.

"Если бы огонь не был Благодатным, то все получили бы ожоги. Но он же не обжигает. Это и есть доказательство чуда", – заверил он.

Удивительные свойства огня и его возникновение удалось разложить по формулам сразу нескольким физикам. Однако все это лишь подтвердило нерукотворное происхождение огня. При помощи специальной аппаратуры делали замеры электромагнитного поля. Перед появлением огня устройства зафиксировали вспышки разряда. Будто удар молнии.

Христиане всего мира верят, что благодатный огонь сходит в ответ на искреннюю молитву. Вера в то, что огонь в кувуклии появляется не по законам физики, существует несколько сотен лет. В конце концов, ученые так и не смогли пролить свет на его первичное происхождение.

Смотрите специальный выпуск "Сегодня" из Иерусалима в 19:00. А в 23:30 на нашем телеканале начнется трансляция торжественного Пасхального Богослужения из трех украинских лавр – Почаевской, Святогорской и Киево-Печерской.

Ранее мы писали о том, что вчера делегация Православной церкви Украины уже отправилась в Иерусалим за Благодатным огнем, чтобы привезти его в Украину.

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