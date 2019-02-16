Ангела Меркель призвала Китай присоединиться к переговорам о разоружении

Такое заявление канцлер сделала на Мюнхенской конференции о сфере безопасности

Ангела Меркель. Фото: AFP

Ангела Меркель призвала Китай присоединиться к переговорам о разоружении //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d97/ce0/5c5d97ce0f6c1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d97/ce0/5c5d97ce0f6c1.jpg 2019-02-16T12:37:00+02:00 Другие страны Такое заявление канцлер сделала на Мюнхенской конференции о сфере безопасности

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Китай должен подключится к переговорам о разоружении рядом с Россией и США. Об этом она заявила на Мюнхенской конференции о сфере безопасности.

"Для нас, европейцев, поступила плохая новость об отмене Договора о ракетах малой и средней дальности после многолетних нарушений Россией условий этого договора", - заявила Меркель.

Она отметила, что европейские страны поддержали этот шаг, хотя расторжении договора касается непосредственно европейской безопасности.

"Поэтому мы сейчас будем делать все в соответствии с нашими интересами, чтобы сделать возможным дальнейшие шаги для разоружения", – сказала Меркель.

Канцлер подчеркнула, что к переговорам о разоружении должен присоединиться и Китай: "Разоружение – то, над чем мы должны работать. И мы, конечно, будем очень рады, если переговоры будут происходить не только между Россией и Соединенными Штатами, но к ним также присоединится Китай".

Напомним, что глава МИД Швеции Маргот Валльстрем выразила обеспокоенность состоянием контроля над ядерными вооружениями после того, как США объявили о начале процедуры выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Кроме этого, мы писали, что Германия созывает конференцию по разоружению. Он отметил, что нарушения соглашений вызывают подозрение.

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