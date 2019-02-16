Ангела Меркель призвала Китай присоединиться к переговорам о разоружении
Такое заявление канцлер сделала на Мюнхенской конференции о сфере безопасности
Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Китай должен подключится к переговорам о разоружении рядом с Россией и США. Об этом она заявила на Мюнхенской конференции о сфере безопасности.
"Для нас, европейцев, поступила плохая новость об отмене Договора о ракетах малой и средней дальности после многолетних нарушений Россией условий этого договора", - заявила Меркель.
Она отметила, что европейские страны поддержали этот шаг, хотя расторжении договора касается непосредственно европейской безопасности.
"Поэтому мы сейчас будем делать все в соответствии с нашими интересами, чтобы сделать возможным дальнейшие шаги для разоружения", – сказала Меркель.
Канцлер подчеркнула, что к переговорам о разоружении должен присоединиться и Китай: "Разоружение – то, над чем мы должны работать. И мы, конечно, будем очень рады, если переговоры будут происходить не только между Россией и Соединенными Штатами, но к ним также присоединится Китай".
Напомним, что глава МИД Швеции Маргот Валльстрем выразила обеспокоенность состоянием контроля над ядерными вооружениями после того, как США объявили о начале процедуры выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Кроме этого, мы писали, что Германия созывает конференцию по разоружению. Он отметил, что нарушения соглашений вызывают подозрение.
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