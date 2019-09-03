Анкара допускает покупку дополнительной партии С-400

Министр также заверил, что сближение Турции с РФ не означает, что страна отдаляется от Запада

Мевлют Чавушоглу. Фото: REUTERS/Waleed Ali

Турция нуждается в системах ПВО, поэтому в случае невозможности приобрести системы Patriot из США, продолжит покупать системы С-400 в России.

Об этом министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в своем выступлении на панели Стратегического форума в словенском городе Блед, сообщает Укринформ.

"Мы были вынуждены приобрести С-400, потому что это наша насущная необходимость. Мы получим, если сможем (системы ПВО – ред.) Patriot из США. Если мы не сможем получить, к тому времени как разработаем сами, системы ПВО будем покупать из России", – сказал Чавушоглу.

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Министр также заверил, что сближение Турции с РФ не означает, что страна отдаляется от Запада, так же как и остается неизменной позиция Анкары по принципиальным вопросам, в частности незаконной аннексии Крыма.

"Мы обеспечиваем 50% нашей потребности в природном газе из России, но Германия делает это на 100%. Мы покупаем С-400 в России. Однако, если речь идет о Крыме, Грузии или Молдове, мы не согласны. С Россией мы вместе работаем в вопросе Сирии, но время от времени у нас возникают разногласия. Ведение бизнеса с государством не означает, что вы разорвали связи с другими странами мира", - подтвердил глава МИД Турции.

Дипломат также напомнил о том, что Словакия и Греция имеют на вооружении системы ПВО российского производства С-300.

Как известно, ранее Чавушоглу заявлял о том, что Турция нуждается в военных самолетах и если не получится с F-35, то будет искать альтернативные варианты, не исключая возможности приобретения российских истребителей. Напомним, в Белом доме потребовали у Анкары отказаться от российских С-400, аргументируя это тем, что российская система несовместима с НАТО и представляет угрозу для программы истребителей F-35 под руководством США. В связи с этим американский президент Дональд Трамп запретил продавать Турции F-35 свыше уже подписанных контрактов. Кроме этого, Дональд Трамп намерен встретиться с группой сенаторов для обсуждения возможных санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем С-400 .

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