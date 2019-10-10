Анкара имеет право проводить военную операцию в Сирии – Эрдоган

Что же касается использования воздушного пространства над Сирией, то оно не принадлежит США, - считает Эрдоган

/ Фото: AFP

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара имеет право проводить трансграничную операцию "Источник мира" в соседней Сирии благодаря соглашению, подписанному правительствами двух стран в турецком городе Адана в 1998 году.

"Что же касается использования воздушного пространства над Сирией, то оно не принадлежит США. Это международное пространство, это сирийское воздушное пространство. Раз оно не принадлежит США, то вопрос о его использовании также решается режимом президента Сирии Башара Асада. Мы там находимся в рамках соглашения подписанного между Анкарой и Дамаском в Адане. Согласно этому договору, если режим не принимает меры против Рабочей партии Курдистана, то наши военные имеют право преследовать террористов на территории Сирии", — сказал турецкий лидер в интервью газете Yeni Şafak.

Отношения между Турцией и Сирией в 1980-1990-х годах были крайне напряженными, так как Анкара обвиняла Дамаск в поддержке Рабочей партии Курдистана (РПК). В октябре 1998 года наступил кризис в отношениях двух стран, и Турция предоставила Сирии 45-дневный срок, в течение которого страна должна была полностью отказаться от поддержки РПК. В том же году сирийские власти выслали из страны лидера РПК Абдуллаха Оджалана, после чего произошел прорыв в отношениях между государствами. 20 октября 1998 года переговоры представителей глав МИД и МВД завершились подписанием в Адане совместного протокола и соглашения по вопросам безопасности.

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Ранее НАТО и Евросоюз уже выразили обеспокоенность началом военной операцией Турции в Сирии и призвали Анкару прекратить бомбардировки приграничных районов соседнего государства.

Кроме того, ближайший союзник сирийского режима Башар Асада – Иран – также призвал турецкое руководство пересмотреть свою позицию по Сирии и начал внеплановые военные маневры рядом с турецкой границей.

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Стоит отметим, что ранее Пентагон проинформировал президента Дональда Трампа о том, что территория Сирии полностью освобождена от боевиков террористической группировки "Исламское государство".

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