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Анкара не будет останавливать сирийских беженцев, которые хотят попасть в Европу

28 февраля, 01:14

Елена Кузьмич

Береговой охраны и погранпереходов было дано указание бездействовать

В Турции приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника.

По словам собеседника агентства, сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и погранпереходов было дано указание бездействовать в случае возникновения потока беженцев из Сирии.

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Президент Турции Тайип Эрдоган ранее уже неоднократно угрожал ЕС открыть двери беженцам в Европу. Так, в октябре прошлого года турецкий лидер пообещал сделать это, если Брюссель назовет операцию Анкары в Сирии "Источник мира" военной. А в начале ноября 2019 Эрдоган заявил, что Анкаре придется открыть двери в Европу для сирийских беженцев, если ЕС не поможет Турции в их размещении.

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Напомним, что 9 октября 2019 года вооруженные силы Турции начали в Сирии военную операцию "Источник мира". Турецкая армия начала наступление на позиции курдов в соседнем государстве с целью "уничтожения террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики, а также достижения мира и стабильности в регионе".

Главной целью Анкары является создании в приграничных сирийских районах зоны безопасности, куда планируется переселение миллионов сирийских беженцев, которые бежали в Турцию от гражданской войны на родине.

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Сирия Турция Европа беженцы

Источник: ТАСС

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