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Анкара пригрозила новой операцией на севере Сирии

19 ноября, 03:01

Глава МИД Турции считает, что Москва и Вашингтон еще не выполнили все договоренности по северу Сирии

Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что если курдские военизированные формирования не покинут приграничные районы на северо-востоке Сирии, то Анкара может начать новую военную операцию, сообщают турецкие СМИ.

"Если мы не получим результатов (отвода курдских формирования – Ред.), мы снова сделаем то, что необходимо", - сказал министр в понедельник, имея в виду операцию Турции "Источник мира" на севере Сирии.

"Мы обязательно должны избавиться от террористической угрозы, которая находится рядом с нами ", – добавил Чавушоглу.

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Он указал, что Вашингтон и Москва пока не выполнили в полной мере свои обязательства по Сирии, которые были согласованы с Анкарой.

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"Выполнили ли они все, что необходимо было выполнить согласно договоренностям? Нет, до сих пор не выполнили, но им следует это сделать", – отметил глава МИД Турции.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс на пресс-конференции в американском посольстве в Анкаре заявил, что Турция согласилась приостановить свою военную операцию на северо-востоке Сирии на 120 часов . Он также отметил, что Вашингтон и Анкара условились договориться о создании зоны безопасности на границе с Сирией.

Напомним, 9 октября Эрдоган объявил о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

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Сирия Турция Чавушоглу военная операция

Источник: Интерфакс-Украина

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