Аннексия территории запрещена: в Канаде прокомментировали заявление Трампа о Голанских высотах
Но Канада "остается непоколебимым другом Израиля"
Канада не изменила своей позиции относительно Голанских высот и не признала контроль Израиля над этой спорной территорией. Об этом заявили в МИД Канады, – пишет Укринформ.
"Согласно международному праву, Канада не признает постоянный контроль Израиля над Голанскими высотами. Древняя позиция Канады остается неизменной", – говорится в заявлении.
В документе подчеркнули, что "силовая аннексия территории запрещена международным правом". "Любое одностороннее провозглашение изменения границы противоречит принципам основанного на правилах международного порядка", – добавили в канадском МИД.
Также Канада "остается непоколебимым другом Израиля". "Мы солидарны с Израилем и поддерживаем его право жить в безопасности и мире с соседями", – резюмировали в заявлении.
Как сообщалось, Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. По мнению президента, это нужно было сделать "десятилетия назад". Сирия, которая считает Голаны своей территорией, назвала решение Трампа вопиющим, а США – главным врагом арабских стран.
Напомним, что ранее хозяин Белого дома в своем Twitter выразил мнение, что Соединенным Штатам пришла пора признать юрисдикцию Израиля на этой территории, права на которую также заявляет Сирия.
Кроме того, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.
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