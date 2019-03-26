Аннексия территории запрещена: в Канаде прокомментировали заявление Трампа о Голанских высотах

Но Канада "остается непоколебимым другом Израиля"

Фото: Pixabay

Аннексия территории запрещена: в Канаде прокомментировали заявление Трампа о Голанских высотах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/974/f95/5c9974f953d2c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/974/f95/5c9974f953d2c.jpg 2019-03-26T02:48:00+02:00 Другие страны Но Канада "остается непоколебимым другом Израиля"

Канада не изменила своей позиции относительно Голанских высот и не признала контроль Израиля над этой спорной территорией. Об этом заявили в МИД Канады, – пишет Укринформ.

"Согласно международному праву, Канада не признает постоянный контроль Израиля над Голанскими высотами. Древняя позиция Канады остается неизменной", – говорится в заявлении.

В документе подчеркнули, что "силовая аннексия территории запрещена международным правом". "Любое одностороннее провозглашение изменения границы противоречит принципам основанного на правилах международного порядка", – добавили в канадском МИД.

Также Канада "остается непоколебимым другом Израиля". "Мы солидарны с Израилем и поддерживаем его право жить в безопасности и мире с соседями", – резюмировали в заявлении.

Как сообщалось, Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. По мнению президента, это нужно было сделать "десятилетия назад". Сирия, которая считает Голаны своей территорией, назвала решение Трампа вопиющим, а США – главным врагом арабских стран.

Напомним, что ранее хозяин Белого дома в своем Twitter выразил мнение, что Соединенным Штатам пришла пора признать юрисдикцию Израиля на этой территории, права на которую также заявляет Сирия.

Кроме того, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Аннексия территории запрещена: в Канаде прокомментировали заявление Трампа о Голанских высотах". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Укринформ Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.