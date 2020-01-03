Аномальная погода бьет рекорды: в Норвегии в январе 19 градусов тепла

Для Норвегии это "жара" - мэр одной из коммун вышла купаться в море

Фото: REUTERS/Wojciech Moskwa

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В Норвегии после Нового года зафиксировали новый температурный рекорд – в северной стране в четверг, 2 января, было тепло, как в середине весны.

В частности, в городе Ондалснес утром столбик термометра показывал 18,6 градусов по Цельсию, а в городе Сундалсёра температура достигла плюс 19. На сегодня это самый теплый январский день в Норвегии за всю историю наблюдений.

Мэр коммуны Рёума Ивонн Волд даже решила искупаться в море. "Нужно наслаждаться теплой погодой в самом лучшем районе Норвегии для любителей природы, можно поплавать во фьорде или покататься на лыжах в горах". При этом на уточняющий вопрос местного корреспондента она ответила, что радоваться нужно с оговоркой, ведь такая аномальная температура свидетельствует о необратимых изменениях климата в Европе.

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Напомним, что в Украине тоже все еще непривычно тепло. По данным синоптиков на конец декабря, метеорологическая зима так и не наступила. А в Киеве 2019 год вообще стал самым теплым за всю историю наблюдений – установлено 36 новых рекордов.

Тем не менее, синоптики предупреждают, что этой зимой нас ждут температурные качели" – похолодание будет сменять потепление, и наоборот.

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