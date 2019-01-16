Аномальная жара в Австралии: слоны спасаются в бассейнах, а собак везут на пляж
От невероятно высоких температур на Южном полушарии страдают не только люди, но и животные
Несмотря на то, что в Южном полушарии планеты сейчас лето, в Австралию жара пришла жара, которую признали аномальной даже для этой поры года – температура достигает 40 градусов.
Из-за адской погоды страдают и животные, и люди. Все стараются держаться поближе к воде, даже если это обычный фонтан.
Синоптики утверждают, что жара идет из австралийских пустынь.
"Над штатом держится низкое давление, из-за этого с центральной Австралии пришел горячий воздух. А вот на юге удерживается высокое атмосферное давление, а это, в свою очередь, блокирует поступление холодного воздуха на континент", – объясняет менеджер бюро метеорологических прогнозов Джейн Голдинг.
Животных также спасают от жары: хозяева берут с собой домашних питомцев на пляж. В зоопарке слонам наполнили бассейн, где они проводят почти все время. А вот коалы охлаждаются водой, которой поливают траву и деревья.
Но погодные капризы – это не только такие забавные кадры. В местных реках и озерах массово гибнет рыба, потому что из-за жары у них снизился уровень воды. К тому же сильно цветут водоросли, поэтому рыбе не хватает кислорода. А еще правительство разрешило местным фермерам осушать водоемы, что и стало основной причиной экологического бедствия.
Сейчас в Австралии принимают экстренные меры, чтобы спасти водоемы. В ближайшее время с помощью специальной техники озера и реки будут насыщать кислородом искусственно.
Напомним, что аномальная жара уже стала причиной массовой гибели летучих лисиц в австралийский штат Квинсленд. По данным властей региона, за минувшие два дня только в его северной части погибли более 3,5 тысяч особей.
В то же время всего за неделю до наступления лета в Южном полушарии в Австралию пришел циклон, принеся с собой снегопады.
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