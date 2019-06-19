Аномальная жара в Индии продолжает убивать: более 90 погибших

Из-за экстремальных температур в штате Бихар на востоке страны закрыть все государственные школы

Фото: REUTERS/P. Ravikumar.

В индийском штате Бихар на востоке страны, где ранее 36 человек погибли из-за чрезвычайно жаркой погоды, количество жертв экстремальной температуры возросло до 92.

Как сообщили в местном ведомстве по борьбе со стихийными бедствиями, температура воздуха в штате поднялась до экстремальной отметки, превысив 48 градусов Цельсия. Власти Индии уже распорядились закрыть до 22 июня все государственные школы в штате.

Кроме того, местным жителям рекомендуют не выходить на улицу в дневное время и пить много воды.

Напомним об аномальной зимней жаре в Бельгии – в феврале температура воздуха в стране поднялась до 18,8 градусов, что стало абсолютным максимумом для этого месяца, начиная с 1901 года, когда начали вести наблюдения за температурными изменениями.

Не по-зимнему жарко было не только в Бельгии, но и в Великобритании, где тоже установили абсолютный февральский рекорд – 19 градусов тепла. В связи с этим, в Лондоне вместо снега и льда зацвели вишни, нарциссы и крокусы, а в парках уже начали во всю гудеть пчелы.

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