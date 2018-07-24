Аномальная жара в Японии: погибли не менее 65 человек

В Японии из-за жары погибли по меньшей мере 65 человек. Об этом сообщают местные СМИ.

Кроме того, более 22,6 тысяч человек попали в больницу с симптомами теплового удара. Больше всего госпитализированных пришлось на Токио – 1979 человек, на префектуру Айти – 1954, и на Осаку – 1779.

Напомним, в Японии зафиксировали рекордную жару – столбики термометров показали 42 градуса по Цельсию. Это - самая высокая отметка за всю историю наблюдений в стране. На тот момент из-за аномальной температуры уже погибли 30 человек.

Ранее мы писали, что в Японии как минимум 12 человек погибли, а еще 9,9 тысяч были госпитализированы с тепловыми ударами из-за сильной жары. Хуже всего ситуация в в центральных и западных районах Японии. В Токио даже в утренние часы температура держится на уровне 33-34 градусов.

В прошлом году из-за жары в Японии также было множество пострадавших и погибли люди. К августу 2017 года погибли восемь человек, более пяти тысяч попали в больницы. Всего за сезон 2017 года в Японии погибло от жары 44 человека.