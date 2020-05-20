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Антарктида "расцвела": ученых ошарашили фото зеленого континента

20 мая, 19:54

Станислав Кожемякин

Цветущие водоросли окрасили тающий снег в неестественный для этого региона цвет

На самом холодном континенте планеты – в Антарктиде, где ранее в этом году зафиксировали сразу несколько температурных рекордов, происходят климатические изменения, в результате которых может образоваться новая экосистема.

Об этом пишут в издании Nature британские исследователи, которые обнаружили поверх тающего снега в Антарктиде водоросли. Их активный рост привел к тому, что зеленый цвет континента теперь видно даже из космоса.

Отмечается, что это явление наблюдается только на Антарктическом полуострове – крупнейшем на континенте, но при потеплении хотя бы на 1,5 градуса водоросли ускоряют свое размножение.

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Фото: Nature

Фото: Nature

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В связи с этим водоросли могут оказать существенное влияние на морскую и наземную экосистему.

Отмечается, что распространение снежных водорослей совпадает с территориями колоний пингвинов, тюленей и других животных — организмы питаются, среди прочего, и их пометом.

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Напомним, этой зимой водоросли наделали шуму и в Казахстане – поверхность Каспийского моря стала кроваво-красной из-за обильного цветения этих растений.

А вот в прошлом году по похожей причине Азовское море в Херсонской области внезапно почернело, а на побережье вынесло десятки тонн водорослей. Их было так много, что люди не могли зайти искупаться в море.

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экология Антарктида водоросли глобальное потепление

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