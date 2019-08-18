Антиправительственный митинг в Гонконге собрал 1,7 млн человек

В настоящее время многие участники демонстрации еще не разошлись

/ Фото: AFP

Примерно 1,7 млн человек присоединились к акции протеста против властей в Гонконге в воскресенье, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на организаторов.

Изначально власти дали разрешение на акцию исключительно в парке Виктории, однако в итоге демонстранты все равно прошли по городским улицам под дождем.

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В настоящее время многие участники демонстрации еще не разошлись. Данных о масштабных столкновениях с полицией пока не поступало.

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При этом, по версии полиции, в парке Виктории в воскресенье насчитывалось 128 тыс. демонстрантов.

Напомним, что Гонконг, который длительное время находился под Британской короной, в 1997 году был передан обратно Китаю. Вместе с тем Гонконг пользуется широкой автономией за исключением обороны и внешней политики. Массовые протесты, которые продолжаются последние несколько месяцев в городе, вызвал законопроект об экстрадиции подозреваемых из Гонконга в материковый Китай.

Отметим, что на данный момент Гонконг подозреваемых не выдает. Жители Гонконга считают, что в случае принятия этого закона коммунистическая верхушка Китая получит неограниченные возможности задерживать на территории Гонконга активистов. Власти до сих пор не отложила принятие документа, а лишь приостановили его рассмотрение.

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