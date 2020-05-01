Антирекорд: Бразилия обогнала Китай по количеству случаев заражения новой пневмонией

Количество случаев заражения коронавирусом в Бразилии, где рисковый президент гуляет без маски, увеличилось до 85 380, из которых за последние сутки подтверждены рекордные 7 218. Об этом информирует сводка Минздрава южноамериканской республики.

Число летальных исходов заболевания, вызванного новым коронавирусом, увеличилось на 435, до 5 901. Бразилия обогнала КНР по общему количеству заражений (согласно официальным данным, в Китае было выявлено 84 523 случая инфицирования и 4 643 умерших). Пару дней назад Бразилия также опередила Китай по числу смертей с коронавирусом.

35 935 человек выздоровело и еще 43 544 пациента находятся под наблюдением медиков. Также причины еще 1 539 смертей остаются невыясненными.

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Одной из главных проблем в борьбе с пандемией коронавируса, по мнению главы бразильского Минздрава Нелсона Тейша, является нехватка ресурсов, в том числе недостаточная оснащенность местных медучреждений аппаратами искусственной вентиляции легких.

Эпицентром заражения в стране является штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживают свыше 21 млн человек. В регионе насчитывается почти 28,7 тыс. инфицированных и свыше 2,3 тыс. умерших с коронавирусом. За ним идет Рио-де-Жанейро, где выявлено более 9,4 тыс. заразившихся и 854 летальных исходов.

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Тяжелая эпидемиологическая ситуация складывается также в северо-восточных штатах Сеара (свыше 7,6 тыс. инфицированных и 482 умерших), Пернамбуку (почти 6,9 тыс. заразившихся и 565 умерших) и Мараньян (почти 3,2 тыс. инфицированных и 184 умерших), а также в штате Амазонас (свыше 5,2 тыс. инфицированных и 425 умерших) на севере страны.

Заметим, что первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу. Ранее в Минздраве прогнозировали, что ситуация в стране стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов заболеваемости, а в сентябре произойдет спад.

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Ранее сообщалось, что в Бразилии 99-летний ветеран войны победил COVID-19.

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