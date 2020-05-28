Антирекорд: в Египте зафиксировано наибольшее число заразившихся коронавирусом за сутки

Наибольшее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии зарегистрировано в Египте, где постепенно выходят из карантина, за минувшие сутки.

Об этом заявил Минздрав страны.

Выявлено 910 случаев инфицирования, их общее число достигло 19 666.

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За сутки умерли 19 человек, общее количество летальных исходов составляет 816. Выздоровели 5205 человек. Последние две недели в Египте наблюдается стремительный рост заболевших, еще несколько дней назад специалисты предупреждали, что к концу месяца число выявленных заражений вирусом преодолеет отметку в 20 тысяч.

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Тем временем с 30 мая в стране вводится масочный режим, который будет действовать в течение двух недель. После этого, как ожидается, власти могут начать снимать некоторые ограничения.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,5 млн человек, около 350 тыс. умерли.

Ранее мы писали о том, когда Турция и Египет откроют туристический сезон. Также первых туристов ждут новые правила. Одно из них – прохождение быстрого теста на коронавирус.

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