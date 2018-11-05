Апокалипсис банковской системы Ирана: Исламскую республику отключили от SWIFT

Сегодня, 17:18

Фото: AFP
Фото: AFP

Сообщество финансовых межбанковских всемирных телекоммуникаций SWIFT приостановило оказание услуг некоторым финансовым учреждениям Ирана. Об этом, как пишет Reuters, говорится в официальном заявлении системы.

В SWIFT решение перекрыть иранским банкам доступ к системе обмена банковскими сообщениями называют "достойным сожаления", но утверждают, что оно было "принято в интересах стабильности и целостности более широкой финансовой системы в глобальных масштабах".

Стоит отметить, что в обнародованном 5 ноября документе никак не упоминаются вступившие в этот день в силу санкции США.

Напомним, сегодня вступила в силу вторая часть санкций США в отношении Ирана. Она затронет энергетическую отрасль Ирана, сделки, относящиеся к нефти, а также транзакции с ЦБ Ирана, судоходство и судостроение.

Стоит отметить, что к SWIFT банковскую систему Ирана подключили в 2016 году - после заключения ядерного соглашения с "шестеркой" мировых государств и снятия с Тегерана международных санкций.

Как уже сообщалось, в прошлом месяце Департамент казначейства США вел с представителями SWIFT переговоры насчет отключения Ирана, как это было в 2012 году, когда вводились аналогичные санкции.
финансы, Иран, США, санкции, банковская система, SWIFT
Источник:

"Сегодня"

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