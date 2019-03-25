Арабские страны отреагировали на признание США Голан частью Израиля

В ЛАГ отметили, что заявление США ничего не меняет в статусе Голанских высот

Фото: AFP

Арабские страны отреагировали на признание США Голан частью Израиля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/7f6/9f1/5c97f69f163df.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/7f6/9f1/5c97f69f163df.jpg 2019-03-25T21:22:00+02:00 Другие страны В ЛАГ отметили, что заявление США ничего не меняет в статусе Голанских высот

Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты частью Израиля является "ничтожным по форме и по существу".

Об этом заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт в коммюнике, сообщают российские СМИ. "Это заявление США ничего не меняет в статусе Голанских высот. Голаны – это оккупированная сирийская земля", – подчеркнул генсек. Политик добавил, что решение США нарушает нормы международного права и "снижает авторитет Вашингтона на Ближнем Востоке и во всем мире".

Как сообщалось, Дональд Трамп сегодня подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. По мнению президента, это нужно было сделать "десятилетия назад". Сирия, которая считает Голаны своей территорией, назвала решение Трампа вопиющим, а США – главным врагом арабских стран.

Напомним, что ранее хозяин Белого дома в своем Twitter выразил мнение, что Соединенным Штатам пришла пора признать юрисдикцию Израиля на этой территории, права на которую также заявляет Сирия.

Кроме того, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.

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