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Арабские страны призвали Иран прекратить поддержку террористов

31 мая, 05:28

Также страны осудили угрозы Ирана свободе морского судоходства и поставкам нефти

Фото: AFP

Арабские страны по итогам саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Мекке заявили о своей решимости поддерживать стабильность и безопасность в регионе и осудили угрозы со стороны Ирана.

"Совет вновь подтвердил решимость стран арабских государств Персидского залива поддерживать стабильность, безопасность и мир в регионе, рост мировой экономики и стабильность нефтяных рынков и осудил угрозы Ирана свободе морского судоходства и поставкам нефти", – говорится в заключительном коммюнике по итогам саммита.

В нем также осуждаются нападения ополченцев-хуситов на нефтепроводы в Саудовской Аравии, подчеркивается необходимость соблюдения Ираном международных законов и уставов, а также оговаривается, что Тегеран должен прекратить поддержку и финансирование ополченцев и террористические организаций.

"Осуждаем запуск баллистических ракет иранского производства из Йемена по Саудовской Аравии. Осуждаем операции, которые хуситы проводят против Саудовской Аравии", – говорится в заявлении арабских лидеров, принявших участие в чрезвычайном общеарабском саммите в Мекке.

Кроме того, в резолюции содержится призыв к международному сообществу выполнить свои обязательства по поддержанию международного мира и безопасности и принять решительные меры против иранского режима.

В частности, участники встречи требуют предпринять "более эффективные и серьезные шаги по недопущению приобретения Ираном ядерного потенциала" и введению " более жестких ограничений в отношении иранской программы баллистических ракет".

22 апреля президент США Дональд Трамп решил не продлевать исключения из нефтяных санкций против Ирана, действие которых было возобновлено в ноябре 2018 года. Тогда Вашингтон ввел запрет на импорт иранской нефти, но разрешил крупнейшим импортерам продолжить закупки в течение шести месяцев.

Санкции в отношении Ирана, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены Вашингтоном в ноябре 2018 года – вскоре после того, как Трамп принял решение об одностороннем выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий. Однако администрация США на полгода вывела из-под действия этих ограничений восемь стран и территорий: Китай, Грецию, Индию, Италию, Японию, Южную Корею, Тайвань и Турцию.

В США подсчитали многомиллиардный ущерб Ирана от "нефтяных" санкций.

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Тег Иран, США, арабские страны

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Интерфакс

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