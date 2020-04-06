Арестов за сбитый Ираном самолет МАУ не будет: депутат назвал "причину"

После того, как в январе иранские военные сбили авиалайнер "Международных авиалиний Украины", в этой стране никого так и не арестовали.

Об этом, как сообщает Al Arabia, 6 апреля заявил член комиссии по вопросам законодательства и юстиции иранского парламента Хассан Норузи, высоко оценив действия вооруженных сил своей страны.

"Военные силы хорошо выполнили свои обязанности. Движение самолета было очень подозрительным", – сказал Норузи.

Реклама

Никак не аргументируя свои слова, иранский депутат добавил, что самолет якобы "оказался под контролем Америки" после того, как за неделю до трагедии он выполнил рейс в Израиль, где была взломана его система безопасности и перехвачено управление.

"Учитывая, что самолет контролировался другими странами, наши военные хорошо справились со своей задачей. Учитывая эти доказательства, было бы бессмысленно арестовывать причастных лиц", – сказал Хассан Норузи, пообещав, что, вопреки обещаниям своего президента Хасана Рухани, причастные к авиакатастрофе не будут арестованы.

По этому поводу своей странице в Fаcebook лидер Радикальной партии Олег Ляшко уже призвал МИД Украины немедленно отреагировать, а президента Владимира Зеленского – провести переговоры с лидерами стран, чьи граждане погибли на этом рейсе, и инициировать международный трибунал для расследования этого тяжкого преступления и добиться реального привлечения к ответственности и осуждения убийц PS752

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, был сбит ракетным ударом Корпуса стражей Исламской республики вскоре после вылета. На борту находились 176 человек, включая 11 граждан Украины, все они погибли.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама