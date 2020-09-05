Арестованные телеведущие предупредили белорусов об опасности "незаконных протестов"

Дудинский и Кохно в данный момент находятся под административным арестом

Бывшие телеведущие белорусского гостелевидения Денис Дудинский и Дмитрий Кохно, ранее уволенные за поддержку протестов, которые сейчас находятся под административным арестом, заявили, что участие в "незаконных несанкционированных" акциях чревато "законной ответственностью", и призвали белорусов "не совершать незаконных действий". Соответствующее видеообращение вышло на белорусском телеканале СТВ.

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Что интересно, ранее поддержавшие протесты и активно участвовавшие в них ведущие, в видео особо подчеркивают их "незаконность" и как бы оправдывают "законные" задержания протестующих силовиками.

Видеообращение Кохно и Дудинского

"Я участвовал в незаконных несанкционированных шествиях, маршах, акциях, митингах. На своем примере хочу предостеречь всех тех, кто собирается выходить на незаконные митинги, акции и шествия, о последствиях. Последствия будут, последствия будут обязательно. И последствия не такие мягкие могут быть, как вы об этом думаете. Не совершайте противозаконных действий", – сказал Дудинский.

Приблизительно то же повторяет и Дмитрий Кохно.

"Я на своем примере убедился, что мое любопытство выйти на незаконные несогласованные шествия обернулось для меня административным арестом. Еще раз прочитав закон, вы увидите, что такие шествия несут за собой либо штраф, либо арест до 15 суток. И на своем личном примере я хочу предостеречь каждого, кто собирается выйти на незаконно согласованные шествия, о той законной ответственности, которую придется понести", - говорит он.

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Напомним, бывшие телеведущие Денис Дудинский и Дмитрий Кохно были задержаны в Минске 2 сентября и сейчас отбывают арест в 10 суток.

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Ранее ведущий конкурса молодых исполнителей "Славянский базар" Денис Дудинский и его коллега Екатерина Раецкая были отстранены от работы на фестивале из-за высказываний Дениса в социальных сетях.

Дмитрий Кохно был ведущим передачи "Удачи в придачу" на телеканале ОНТ, но был отстранен от эфира в июне, после того как публично выразил мнение о задержаниях в очередях к магазину Symbal.by.

Мы также сообщали, что в Минске силовике ворвались в один из вузов, где начали арестовывать студентов:

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