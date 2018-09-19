Армения готова к войне с Азербайджаном

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил о готовности к переговорам с Баку по Нагорному Карабаху, но не исключает войны

Армянское правительство и руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) готовы совместными силами сражаться с Азербайджаном.

Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе визита в Нагорный Карабах заявил во время поездки на границу на севере непризнанной республики в сопровождении министра обороны своей страны Давида Тонояна и главы НКР Бако Саакяна.

"Вооруженные силы Армении и Армия обороны НКР уверенно контролируют ситуацию. Нет никаких сомнений, что наши вооруженные силы уверенно контролируют ситуацию и необходимым образом отвечают на провокации Азербайджана. Но это не означает, что мы хотим войны. Мы готовы к переговорам. С президентом НКР мы также обсудили данную позицию. Мы готовы к миру, переговорам, однако мы готовы также к войне", – цитирует Пашиняна его пресс-служба.

Ознакомившись с текущей ситуацией на передовой, Пашинян назвал ее напряженной, но стабильной и находящейся под контролем.

По его словам, Саакян также готов к мирным переговорам с Баку.

Напомним, что последний раунд эскалации на Нагорном Карабахе завершился в прошлом году, оставив после себя жертвы как с одной, так и с другой стороны.

Как уже сообщалось, лидер прошедшей в Армении "бархатной революции" Никол Пашинян стал премьер-министров в мае этого года.

Вскоре после своего избрания он провел переговоры с Владимиром Путиным, о подробностях которых мы уже писали.