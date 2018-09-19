Армения готова к войне с Азербайджаном

Сегодня, 15:39

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил о готовности к переговорам с Баку по Нагорному Карабаху, но не исключает войны

Фото: primeminister.am
Фото: primeminister.am

Армянское правительство и руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) готовы совместными силами сражаться с Азербайджаном.

Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе визита в Нагорный Карабах заявил во время поездки на границу на севере непризнанной республики в сопровождении министра обороны своей страны Давида Тонояна и главы НКР Бако Саакяна.

"Вооруженные силы Армении и Армия обороны НКР уверенно контролируют ситуацию. Нет никаких сомнений, что наши вооруженные силы уверенно контролируют ситуацию и необходимым образом отвечают на провокации Азербайджана. Но это не означает, что мы хотим войны. Мы готовы к переговорам. С президентом НКР мы также обсудили данную позицию. Мы готовы к миру, переговорам, однако мы готовы также к войне", – цитирует Пашиняна его пресс-служба.

Ознакомившись с текущей ситуацией на передовой, Пашинян назвал ее напряженной, но стабильной и находящейся под контролем.

По его словам, Саакян также готов к мирным переговорам с Баку.

Напомним, что последний раунд эскалации на Нагорном Карабахе завершился в прошлом году, оставив после себя жертвы как с одной, так и с другой стороны.

Как уже сообщалось, лидер прошедшей в Армении "бархатной революции" Никол Пашинян стал премьер-министров в мае этого года.

Вскоре после своего избрания он провел переговоры с Владимиром Путиным, о подробностях которых мы уже писали.
Азербайджан, Армения, нагорный карабах, карабах
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Ильхам Алиев. Фото: AFP

Алиев сделал жесткое заявление по Нагорному Карабаху: Не позволим создать второе армянское государство

10 Мая, 23:58

Азербайджан не откажется от принципиальной позиции по Карабаху

Другие страны

Никол Пашинян, фото AFP

Глава оппозиции Армении заявил о сравнении протестов с Майданом

27 Апреля, 13:28

Пашинян утверждает, что все события - "стопроцентно армянский процесс"
Загрузка...

Другие страны

Никол Пашинян, фото AFP

Лидера протестов выдвинули на пост премьер-министра Армении

25 Апреля, 19:00

Против этого выступает Республиканская партия Армении, у которой большинство в парламенте

Другие страны

Ильхам Алиев. Фото: AFP

Алиев победил на выборах президента Азербайджана - экзит-полл

11 Апреля, 19:24

По данным экзит-полла, явка на выборах составила 68,7%, за действующего президента проголосовали 82,71%
Загрузка...