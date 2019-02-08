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Армия Асада разрушила два поселка на северо-западе Сирии

Сегодня, 21:09

Поселки, расположенные в 12 километрах от линии соприкосновения войск, превратились в руины

Фото: AFP
Армия Асада разрушила два поселка на северо-западе Сирии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/dd4/304/5c5dd4304ebb2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/dd4/304/5c5dd4304ebb2.jpg Другие страны Поселки, расположенные в 12 километрах от линии соприкосновения войск, превратились в руины

Войска режима Башара Асада за последние несколько месяцев разрушили два населенных пункта в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает агенство "Анадолу".

Войска сирийского режима обстреливали поселки Тух и Джердженаз на протяжении двух последних месяцев в нарушение сочинских договоренностей.

Артиллерийские обстрелы вынудили десятки тысяч сирийцев покинуть родные дома и бежать в лагеря беженцев у границы с Турцией.

Поселки, расположенные в 12 километрах от линии соприкосновения войск, превратились в руины, погибли десятки мирных жителей.

В местной администрации сообщили, что большая часть жителей поселков бежала к сирийско-турецкой границе.

Член местного совета поселка Тух Медьяд Гаджар сообщил "Анадолу", что в этом районе Сирии закрылись все торговые объекты.

"Раньше в Тухе проживало 33 тысячи семей, а в Джердженазе — четыре тысячи. Сегодня эти два поселка не населяют и 520 семей. Здесь закрыты девять школ, пекарни и больница", — сказал Гаджар.

Напомним, война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона — беженцами.

Ранее сообщалось, что в командовании ВС США назвали дату вывода войск из Сирии. Основную часть контингента США планируется вывести из Сирии к середине марта.

В то же время министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли призвала свое государства и страны Запада продолжать борьбу с ИГИЛ в Сирии.

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Тег Сирия, асад

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УНН

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