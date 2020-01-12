Армия Хафтара выдвинула условия прекращения военных действий в Ливии

Фото: REUTERS/Ismail Zitouny

Ливийская национальная армия генерала Халифы Хафтара заявила о начале режима прекращения огня в районе столицы Ливии Триполи с 12 января.

Об этом пишет Al Wasat.

У Хафтара заявили, что режим будет действовать только при условии, что противники из признанного ООН Правительства национального единства Ливии также прекратят боевые действия.

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С инициативой прекратить огонь в районе Триполи с 12 января ранее выступили президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Эрдоган после своей встречи 8 января.

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