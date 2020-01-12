Армия Хафтара выдвинула условия прекращения военных действий в Ливии

Ливийская национальная армия генерала Халифы Хафтара заявила о начале режима прекращения огня в районе столицы Ливии Триполи с 12 января.
Об этом пишет Al Wasat.
У Хафтара заявили, что режим будет действовать только при условии, что противники из признанного ООН Правительства национального единства Ливии также прекратят боевые действия.
С инициативой прекратить огонь в районе Триполи с 12 января ранее выступили президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Эрдоган после своей встречи 8 января.
Напомним: ранее в столицу Ливии – Триполи – прибыли первые отряды Вооруженных сил Турции для поддержки армии Правительства национального согласия Фаиза Сараджа. В тот же день Россия отправила военные самолеты и своих наемников для поддержки Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара.
Ранее Ливия разорвала отношения с Турцией из-за угрозы вторжения.
Кроме этого, новости "Сегодня" писали о причинах бойни в Ливии, где, по сути, действуют два правительства, каждое из которых претендует на власть. На западе, в столице Триполи, базируется Правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа, сформированное при поддержке ООН. Особую остроту ситуации придает тот факт, что правительство Сараджа признано международным сообществом, но по факту контролирует меньшую часть территории.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк