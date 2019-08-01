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Армия Израиля обстреляла позиции палестинцев в секторе Газа

Сегодня, 04:23

О возможных жертвах бомбардировок или причиненном ущербе не сообщается

/ Фото: AFP

Армия Израиля обстреляла позиции палестинцев в секторе Газа https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C,%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B0,%20%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C,%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B0,%20%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Другие страны О возможных жертвах бомбардировок или причиненном ущербе не сообщается

Израильская армия нанесла несколько ударов по позициям палестинского движения ХАМАС, расположенным в блокированном секторе Газа. Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия".

По имеющейся информации, атаке подверглись позиции ХАМАС восточнее города Хан-Юнис.

О возможных жертвах бомбардировок или причиненном ущербе не сообщается.

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Как передали израильские СМИ, за некоторое время до начала бомбардировок структур ХАМАС в Газе, на границе сектора палестинские боевики обстреляли группу израильских солдат. Трое военнослужащих армии Израиля получили огнестрельные ранения.

Напомним, что конфликт между Израилем и сектором Газа обострился. 13 июня система ПВО "Железный купол" перехватила ракету над кибуцем Нирим. Ракетные тревоги прозвучали в Ашкелоне и по периметру сектора Газа.

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Как мы писали ранее, 4 мая палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

В ответ израильские военные поразили порядка трех сотен военных целей радикалов в секторе Газа. Среди атакованных объектов в пресс-службе армии назвали "несколько тоннелей и подземную инфраструктуру боевиков, военные лагеря, склады и оружейные цеха, пусковые установки ракет". В воскресенье израильские военные ликвидировали связанного с ХАМАС палестинского финансиста, ответственного, по утверждениям пресс-службы, за передачу денежных средств от Ирана вооруженным группировкам в секторе Газа. По данным телеканала "Аль-Хадас", всего не менее 14 палестинцев погибли, десятки пострадали с 4 мая в результате израильских ударов по сектору Газа.

Кроме того, ранее сообщалось о гибели одной израильтянки в результате ракетных обстрелов.

Стоит отметить, что это уже не первое обострение между сторонами этой весной. Так,в марте израильтяне и палестинцы также обменялись ракетными ударами, но при посредничестве Египта все же смогли заключить неофициальное перемирие.

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Израиль ХАМАС Палестина обстрел

Источник: ТАСС

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