Армия Пакистана возобновила обстрел территории Индии
Обстрелу подверглись районы Сандербани, Манкот, Кхари Кармара и Дегвар
Армия Пакистана в четверг вновь нарушила режим прекращения огня и возобновила обстрел населенных пунктов в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Об этом сообщило агентство Эй-эн-ай.
По его данным, огонь был открыт около 15:00 часов по местному времени. Обстрелу подверглись районы Сандербани, Манкот, Кхари Кармара и Дегвар.
Индийские СМИ сообщают, что это уже второе подобное нарушение за день. Ранее пакистанские военные произвели обстрел индийской территории около 06:00 утра по местному времени. В ответ на это индийская артиллерия ответила огнем. Утренняя перестрелка продолжалась около часа.
На линии контроля, разделяющей индийскую и пакистанскую зоны Кашмира, сохраняется напряженность после нападения 14 февраля на колонну индийских военных, в результате которого погибли 45 человек Ответственность за атаку взяла на себя радикальная сепаратистская группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"), выступающая за отделение штата от Индии, его независимость или присоединение к Пакистану. В Нью-Дели обвинили Исламабад в поддержке боевиков этой группировки, бездействии пакистанских властей в отношении них.
Во вторник авиация Индия подвергла бомбардировке лагерь этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду Пакистан заявил, что ВВС страны в ответ на действия индийской стороны нанесли удары по военным объектам в штате Джамму и Кашмир. Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.
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