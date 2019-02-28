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Армия Пакистана возобновила обстрел территории Индии

Сегодня, 14:59

Обстрелу подверглись районы Сандербани, Манкот, Кхари Кармара и Дегвар

Фото: AFP
Армия Пакистана возобновила обстрел территории Индии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/77e/48a/5c777e48a832a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/77e/48a/5c777e48a832a.jpg Другие страны Обстрелу подверглись районы Сандербани, Манкот, Кхари Кармара и Дегвар

Армия Пакистана в четверг вновь нарушила режим прекращения огня и возобновила обстрел населенных пунктов в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Об этом сообщило агентство Эй-эн-ай.

По его данным, огонь был открыт около 15:00 часов по местному времени. Обстрелу подверглись районы Сандербани, Манкот, Кхари Кармара и Дегвар.

Индийские СМИ сообщают, что это уже второе подобное нарушение за день. Ранее пакистанские военные произвели обстрел индийской территории около 06:00 утра по местному времени. В ответ на это индийская артиллерия ответила огнем. Утренняя перестрелка продолжалась около часа.

На линии контроля, разделяющей индийскую и пакистанскую зоны Кашмира, сохраняется напряженность после нападения 14 февраля на колонну индийских военных, в результате которого погибли 45 человек Ответственность за атаку взяла на себя радикальная сепаратистская группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"), выступающая за отделение штата от Индии, его независимость или присоединение к Пакистану. В Нью-Дели обвинили Исламабад в поддержке боевиков этой группировки, бездействии пакистанских властей в отношении них.

Во вторник авиация Индия подвергла бомбардировке лагерь этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду Пакистан заявил, что ВВС страны в ответ на действия индийской стороны нанесли удары по военным объектам в штате Джамму и Кашмир. Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.

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Тег Индия, Пакистан, Кашмир

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ТАСС

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